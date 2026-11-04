Молодые журналисты стран СНГ обсудили будущее медиа в Алматы

В Алматы прошла международная Медиа-школа для молодых журналистов, блогеров и авторов цифрового контента из шести стран СНГ. Участники обсудили влияние искусственного интеллекта на журналистику, доверие аудитории, профессиональную ответственность и возможности международного сотрудничества.

Медиа-школа "Молодежь будущего: цифровые технологии и креативные индустрии" состоялась с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Ее организовал Политологический центр "Север-Юг" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ. В проекте приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России.

Основная двухдневная образовательная программа прошла 29 и 30 сентября под общей темой "Новые медиа: доверие, идентичность, технологии и сотрудничество".

На открытии выступили исполнительный директор Политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова, консул-советник Генерального консульства России в Алматы Андрей Константинов и общественно-политический деятель Рустам Кайрыев.

Анжелика Трапезникова отметила, что одна из главных задач проекта - создать пространство для прямого профессионального общения и укрепления связей между молодыми представителями разных стран.

По ее словам, Медиа-школа должна давать участникам не только новые знания, но и возможности для совместных проектов, обмена опытом и формирования профессиональных контактов.

Андрей Константинов подчеркнул важность подобных образовательных инициатив для развития медиасообщества на пространстве СНГ. Они позволяют молодым специалистам обмениваться мнениями, осваивать новые подходы и учиться друг у друга.

В свою очередь, Рустам Кайрыев обратил внимание на формирование вокруг проекта сообщества молодых людей, которые осваивают современные технологии, блогинг и новые форматы журналистики.

Программа первого дня началась с дискуссии о том, кто сегодня формирует внимание и доверие аудитории. Участники рассмотрели изменения в медиапотреблении, влияние алгоритмов цифровых платформ и особенности работы с локальной и международной аудиторией.

Практическую часть продолжил мастер-класс Греты Сабуровой по сторителлингу. Молодые авторы учились выстраивать содержательные истории, работать со структурой материала и удерживать внимание аудитории в коротких цифровых форматах.

Отдельное занятие Рустам Кайрыев посвятил поиску интересных сюжетов в городской среде. На примере Алматы участники разбирали, как находить истории в повседневной жизни, выбирать авторский ракурс и адаптировать материал для разных форматов новых медиа.

Второй день был посвящен искусственному интеллекту, профессиональной репутации и выходу локальных проектов на международную аудиторию.

Сооснователи видеопродакшена DOKHOV.MEDIA Сергей и Михаил Доховы рассказали о том, как искусственный интеллект и алгоритмы меняют производство и распространение контента, а также какие инструменты могут использовать журналисты и блогеры в своей работе.

Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова провела мастер-класс о доверии и репутации автора в международной медиасреде. Участники обсуждали работу с фактами и интерпретациями, ответственность за публикуемую информацию и особенности восприятия контента разными аудиториями.

Генеральный продюсер Armat Fight Show и директор по контенту IBA BARE KNUCKLE Арсений Коновалов рассказал о возможностях продвижения локальных историй на международном уровне. В центре внимания были культурный контекст, профессиональные коллаборации и способы сделать авторский проект интересным для более широкой аудитории.

Завершилась образовательная программа командной работой над созданием медиапродукта. Рустам Абдуллаев, консультант по стратегическому позиционированию и личному бренду, помог участникам отработать навыки презентации идей, публичного выступления и профессионального самопредставления.

По итогам Медиа-школы наиболее активным участникам вручили специальные призы, все слушатели получили сертификаты.

Одним из главных результатов организаторы назвали профессиональное взаимодействие молодых журналистов и блогеров из шести стран. Участники не только познакомились с новыми инструментами и подходами к созданию контента, но и получили возможность наладить контакты для дальнейшего сотрудничества.

Международный цикл Медиа-школ Политологического центра "Север-Юг" реализуется на протяжении нескольких лет в России и странах СНГ. В Казахстане предыдущие этапы проходили в Актобе и Астане. Следующая встреча молодых представителей медиасообщества запланирована в Ташкенте, где образовательная программа продолжится обсуждением цифровых коммуникаций, современных медиатехнологий и профессионального сотрудничества.