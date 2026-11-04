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В Казахстане обновят правила работы цифровой карты семьи с 2027 года

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- Светлана Лаптева
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С 1 января 2027 года в Казахстане вступят в силу новые правила ведения Цифровой карты семьи. Государственная система будет использовать сведения из различных ведомственных баз для оценки социально-экономического положения домохозяйств и определения права на отдельные виды государственной поддержки.

Соответствующий приказ министр труда и социальной защиты населения Казахстана подписал 15 октября 2026 года. Документ устанавливает порядок межведомственного обмена информацией, а также требования к полноте и достоверности данных.

При этом сама Цифровая карта семьи не является новым проектом: она уже действует в Казахстане и объединяет сведения примерно о 20 млн граждан, входящих более чем в 6,2 млн семей. Система интегрирована примерно с 30 информационными системами государственных органов. С 2027 года предусмотрено дальнейшее совершенствование ее работы.

Какие сведения будет учитывать система

Информация поступает из государственных цифровых систем через платформу электронного правительства и аналитическую систему Smart Data Ukimet. В числе основных направлений - восемь блоков данных:

  1. доходы, расходы и кредитные обязательства;
  2. движимое и недвижимое имущество, включая автомобили и сельскохозяйственную технику;
  3. занятость и предпринимательская деятельность;
  4. сведения о социальной защите, в том числе о детях и людях с инвалидностью;
  5. информация о здравоохранении;
  6. данные об образовании;
  7. жилищные условия;
  8. земельные участки и личное подсобное хозяйство.

По данным Министерства труда Казахстана, оценка социального благополучия проводится по совокупности более 50 показателей. Таким образом, категория семьи не должна определяться только по одному признаку - например, наличию автомобиля или размеру заработной платы.

Государственные органы обязаны обеспечивать актуальность сведений, передаваемых в систему. Если обнаруживается ошибка, ответственность за ее исправление несет ведомство, из информационной базы которого поступили неверные данные. Это важно, поскольку неточности в исходных реестрах могут повлиять на итоговую оценку положения семьи.

Как это повлияет на социальные выплаты

Главное изменение связано не только с обработкой данных, но и с переходом к принципу нуждаемости при назначении отдельных мер государственной поддержки. С 1 января 2027 года право на некоторые выплаты будут определять с учетом совокупного материального и социального положения семьи.

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев сообщил, что методику оценки пересмотрели. В частности, предусмотрено учитывать расходы на содержание семьи и кредитные обязательства, включая ипотеку. При этом сельхозтехнику старше 20 лет, небольшие земельные участки и личное подсобное хозяйство решили не учитывать как признаки благополучия.

Внедрение нового подхода планируется поэтапно: первый этап пилотного проекта намечен на январь–февраль, второй - на февраль–апрель 2027 года. По его итогам власти намерены оценить эффективность изменений и решить вопрос о дальнейшем распространении системы.

Точность данных и защита персональной информации

Расширение использования цифровых сведений одновременно ставит вопросы о достоверности информации и защите персональных данных. Система обрабатывает чувствительные сведения о доходах, кредитах, имуществе, занятости и состоянии здоровья граждан. Ошибки в государственных базах или несвоевременное обновление информации могут привести к неверной оценке положения семьи и повлиять на решение о предоставлении социальной помощи.

В Министерстве труда заявляют, что Цифровая карта семьи прошла аттестацию безопасности, а доступ сотрудников к информации ограничен. По словам вице-министра Бахтияра Жазыкпаева, персональные сведения защищены, а специалисты, работающие с назначением выплат, не могут самостоятельно влиять на автоматическое присвоение категории семье.

Таким образом, дальнейшее развитие Цифровой карты семьи в Казахстане предполагает переход к более адресному распределению социальной помощи. Насколько эффективно будет работать этот механизм, покажет практика: многое будет зависеть от качества исходных данных, прозрачности критериев оценки и возможности граждан исправлять ошибки, которые могут повлиять на получение положенной поддержки.


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URL: https://www.vb.kg/462791
Теги:
Казахстан
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