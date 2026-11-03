Погода
$ 87.41 - 87.80
€ 97.30 - 98.30

Бишкекчан приглашают на бесплатную акцию по профилактике диабета

242  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке 8 ноября пройдет бесплатная акция по профилактике сахарного диабета. Желающие смогут узнать о факторах риска заболевания, получить рекомендации специалистов и при наличии показаний проверить уровень сахара в крови.

Мероприятие состоится в торговом центре "Вефа Центр" с 12:00 до 15:00 и будет приурочено ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября.

В рамках акции "Узнай свои факторы риска сахарного диабета" участникам расскажут о влиянии питания, физической активности, избыточного веса, возраста и наследственности на развитие заболевания.

Специалисты также дадут рекомендации по здоровому образу жизни и профилактике диабета. При необходимости участникам измерят уровень глюкозы в крови. Показания для проведения исследования будут определяться на основании специального опросника.

Специалисты отмечают, что сахарный диабет может развиваться постепенно и длительное время протекать без выраженных симптомов. Поэтому своевременное выявление факторов риска играет важную роль в профилактике заболевания.

Организаторы гарантируют конфиденциальность результатов опроса и медицинской информации участников.

Акцию организуют Эндокринологический центр при Министерстве здравоохранения КР, Центр анализа политики здравоохранения и Республиканский центр укрепления здоровья и массовых коммуникаций.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462798
Теги:
акции, Бишкек, здоровье, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  