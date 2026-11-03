Бишкекчан приглашают на бесплатную акцию по профилактике диабета

В Бишкеке 8 ноября пройдет бесплатная акция по профилактике сахарного диабета. Желающие смогут узнать о факторах риска заболевания, получить рекомендации специалистов и при наличии показаний проверить уровень сахара в крови.

Мероприятие состоится в торговом центре "Вефа Центр" с 12:00 до 15:00 и будет приурочено ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября.

В рамках акции "Узнай свои факторы риска сахарного диабета" участникам расскажут о влиянии питания, физической активности, избыточного веса, возраста и наследственности на развитие заболевания.

Специалисты также дадут рекомендации по здоровому образу жизни и профилактике диабета. При необходимости участникам измерят уровень глюкозы в крови. Показания для проведения исследования будут определяться на основании специального опросника.

Специалисты отмечают, что сахарный диабет может развиваться постепенно и длительное время протекать без выраженных симптомов. Поэтому своевременное выявление факторов риска играет важную роль в профилактике заболевания.

Организаторы гарантируют конфиденциальность результатов опроса и медицинской информации участников.

Акцию организуют Эндокринологический центр при Министерстве здравоохранения КР, Центр анализа политики здравоохранения и Республиканский центр укрепления здоровья и массовых коммуникаций.