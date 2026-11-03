Археология от А до Я: школьники Алтая создадут уникальную азбуку

На Алтае школьники совместно с учеными создадут первую иллюстрированную археологическую азбуку региона. Книга познакомит детей с древней историей края, археологическими находками и культурным наследием.

Проект "Ключи к истории. Археология Алтая" реализует Барнаульская классическая школа при поддержке гранта губернатора Алтайского края. В числе партнеров Алтайский государственный университет, Алтайский государственный педагогический университет, Алтайский институт развития образования имени А. М. Торопова и общественный фонд "Денисова пещера".

Под руководством кандидата исторических наук, археолога и педагога Ольги Филипповой школьники изучат археологические находки и подготовят их описания для будущей книги.

Каждая буква азбуки будет посвящена определенному археологическому термину, памятнику или культуре. Таким образом, юные читатели смогут познакомиться с историей региона через реальные находки и события прошлого.

В рамках проекта учащиеся посетят музеи, научатся работать с историческими источниками, отличать научные описания от художественных и познакомятся с основами археологических исследований.

Школьники уже побывали в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Впереди знакомство с коллекциями Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ, материалами виртуального музея научно-образовательного центра "Большой Алтай" и консультации ученых университета.

Особое место в проекте занимает творческий конкурс для детей от 7 до 16 лет. Участникам предстоит создать пять образов главной героини книги по имени Денни, денисовской девочки, которая проведет читателей через разные исторические эпохи, от каменного века до средневековья.

Лучшая серия иллюстраций войдет в издание, а победители отдельных номинаций получат призы. Конкурс стартовал 2 ноября 2026 года и продлится до 15 января 2027 года.

Весной 2027 года готовую азбуку представят на семинаре для педагогов. Учителя получат рекомендации по использованию пособия на уроках истории. Пятьдесят школ Алтайского края получат книги бесплатно.

По словам Ольги Филипповой, главная задача проекта заключается в том, чтобы сделать археологию понятной и интересной детям.

"Мы хотим показать детям, что археология – это не скучные термины, а увлекательное путешествие в прошлое, где они сами могут стать соавторами. Для учеников "Археологическая азбука Алтая" – это возможность прикоснуться к науке, а для учителей – семинар-практикум с ведущими учеными, который поможет связать школьную программу с настоящими открытиями. Наш проект – это своеобразные ключи к древней истории региона", – отметила она.

Проект призван сделать научные знания об археологическом наследии Алтая доступными для школьников и помочь педагогам использовать современные образовательные материалы.