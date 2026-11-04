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В учреждениях ГСИН открыли новые цеха для трудоустройства осуждённых

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В учреждениях №1 и №27 Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) при Кабинете министров Кыргызстана открыли новые производственные цеха. В учреждении №27 трудовой деятельностью уже охвачено около 500 осуждённых, а на новых производственных площадках планируется создать дополнительные рабочие места. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

По её данным, в учреждении №27 введены в эксплуатацию швейные, сварочные и мебельные цеха, а также стационарный бетонный узел. Производственные объекты открыты при поддержке частных предпринимателей на основании договоров с государственным предприятием "Келечек" при ГСИН.

В новом швейном цехе планируется трудоустроить около 180 осуждённых, в сварочном цехе - порядка 40, в мебельном производстве - около 20, на бетонном узле - 15 человек.

В настоящее время в учреждении №27 также действуют пекарня, три сварочных и три швейных цеха, мебельное производство и бетонный завод. В целом трудовой деятельностью охвачено порядка 500 осуждённых.

В церемонии открытия нового швейного цеха принял участие председатель ГСИН Чынгыз Кожошев. Он отметил, что развитие производства позволяет осуждённым приобретать профессиональные навыки и повышает их шансы на успешное возвращение в общество после освобождения.

Кроме того, в учреждении №1 открылся цех по производству уличного электрооборудования - электропрожекторов под брендом "Макс Свето Техника".

Сейчас 25 осуждённых проходят обучение и осваивают производственный процесс в пилотном режиме. После выхода предприятия на полную мощность количество рабочих мест планируется увеличить до 50.

В ГСИН подчеркнули, что осуждённые будут получать заработную плату за выполненную работу в установленном порядке. Заработанные средства они смогут направлять на поддержку семей, погашение исковых задолженностей и возмещение причинённого ущерба.

В ведомстве добавили, что расширение производственных мощностей направлено на профессиональное обучение осуждённых, формирование трудовых навыков и подготовку к самостоятельной жизни после освобождения.


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URL: https://www.vb.kg/462804
Теги:
ГСИН, заключенные, трудоустройство, Кыргызстан, Открытие
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