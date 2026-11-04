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Стадион "Бишкек Арена" теперь можно рассмотреть в 3D

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На карте Бишкека в сервисе 2ГИС появилась трёхмерная модель стадиона "Бишкек Арена". Теперь жители и гости столицы могут подробно рассмотреть спортивный объект, его архитектуру и инфраструктуру. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По её данным, специалисты сервиса воссоздали архитектурные особенности стадиона, включая сложную геометрию крыши, фасад, трибуны, прилегающие пешеходные зоны и входные группы.

Трёхмерная модель позволит зрителям и болельщикам заранее ознакомиться с территорией стадиона перед футбольными матчами, концертами и другими массовыми мероприятиями, а также определить расположение входов и объектов инфраструктуры.

Модель уже доступна в мобильном приложении 2ГИС на устройствах с операционными системами iOS и Android, а также на сайте 2gis.kg.

Чтобы посмотреть стадион в трёхмерном формате, необходимо открыть приложение или сайт 2ГИС, ввести в поисковой строке "Bishkek Arena" и приблизить карту. Затем следует изменить угол её наклона. В мобильном приложении для этого нужно провести двумя пальцами вверх по экрану.


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URL: https://www.vb.kg/462806
Теги:
информационные технологии, Бишкек
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