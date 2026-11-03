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В Бишкеке изъяли 218 литров незаконно изготовленного алкоголя

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- Назгуль Абдыразакова
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В Ленинском районе Бишкека выявили факты незаконного изготовления алкогольной продукции в домашних условиях. Изъято 218 литров алкоголя, 224 бутылки и 557 поддельных акцизных марок.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы. По её данным, нарушения выявлены в ходе мероприятий по пресечению незаконного производства и оборота подакцизной продукции.

Материалы по выявленным фактам будут переданы в правоохранительные органы для юридической оценки.

В ГНС напомнили, что за незаконное производство спирта и алкогольной продукции в особо крупном размере Уголовным кодексом КР предусмотрен штраф в размере 50 тысяч сомов либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Налоговая служба призывает граждан и предпринимателей соблюдать законодательство и не допускать незаконного изготовления, хранения и реализации подакцизной продукции.


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URL: https://www.vb.kg/462807
Теги:
алкоголь, Бишкек, здоровье, производство, ГНС
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