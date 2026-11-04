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В Бишкеке обсуждают влияние ИИ на журналистику и будущее СМИ

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Сегодня, 4 ноября, в Бишкеке проходит форум "Медиа Талкуу: Диалог в меняющемся мире". Участники обсуждают влияние искусственного интеллекта на журналистику, экономическую устойчивость СМИ, социальную поляризацию и безопасность журналистов.

Организатором мероприятия выступает Платформа действий медиа Кыргызстана (ПДМК) при финансовой поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Форум объединяет представителей средств массовой информации, государственных органов, гражданского общества, международных организаций, медиаэкспертов и преподавателей журналистики высших учебных заведений.

В рамках пленарной сессии рассматриваются основные тенденции развития медиасферы Кыргызстана, изменения экономических моделей СМИ, а также вызовы, связанные с неопределённостью и фрагментацией медиарынка.

Программа форума включает три тематические секции. Первая посвящена влиянию искусственного интеллекта на журналистику, внедрению новых технологий и их последствиям для медиапрофессий.

Во второй секции участники обсуждают роль журналистики в условиях растущей социальной поляризации и общественного раскола. Третья посвящена вопросам обеспечения свободы СМИ и безопасности журналистов.

В завершение форума участники подведут итоги обсуждений тематических секций.


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URL: https://www.vb.kg/462810
Теги:
СМИ, Бишкек, Кыргызстан, журналисты, Искусственный интеллект
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