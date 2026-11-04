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В Таласе открыли новое здание регионального управления Минприроды

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В Таласе состоялось открытие нового административного здания регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, в церемонии открытия приняли участие министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Акыл Токтобаев, представители местных органов власти, руководители учреждений и организаций.

Новое здание построено с учётом современных требований. В нём созданы условия для работы сотрудников управления и обслуживания граждан.

В ходе церемонии министр поздравил коллектив с открытием здания и выразил уверенность, что сотрудники продолжат работу по охране окружающей среды и улучшению экологической ситуации в регионе.

После открытия состоялось расширенное совещание, на котором подвели итоги деятельности управления за девять месяцев 2026 года.

По итогам встречи участники отметили необходимость дальнейшей работы по охране природы, соблюдению экологического законодательства и улучшению экологической обстановки в Таласской области.


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URL: https://www.vb.kg/462812
Теги:
Минприродресурсов, Таласская область, Открытие
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