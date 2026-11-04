В Бишкеке водитель Mercedes пытался избежать штрафа за тонировку

В Бишкеке водителя Mercedes-Benz W221 оштрафовали на 20 тысяч сомов за незаконную тонировку передних боковых стёкол. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По её данным, сотрудники патрульной милиции остановили автомобиль с тонированными передними боковыми стёклами. Во время проверки водитель опустил стёкла и заявил, что стеклоподъёмники неисправны.

Однако спустя некоторое время он поднял стёкла и признался, что сообщил о неисправности, чтобы избежать ответственности за нарушение.

В отношении водителя составлен протокол о правонарушении и наложен штраф в размере 20 тысяч сомов. Тонирующую плёнку удалили на месте.