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В Бишкеке водитель Mercedes пытался избежать штрафа за тонировку

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В Бишкеке водителя Mercedes-Benz W221 оштрафовали на 20 тысяч сомов за незаконную тонировку передних боковых стёкол. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По её данным, сотрудники патрульной милиции остановили автомобиль с тонированными передними боковыми стёклами. Во время проверки водитель опустил стёкла и заявил, что стеклоподъёмники неисправны.

Однако спустя некоторое время он поднял стёкла и признался, что сообщил о неисправности, чтобы избежать ответственности за нарушение.

В отношении водителя составлен протокол о правонарушении и наложен штраф в размере 20 тысяч сомов. Тонирующую плёнку удалили на месте.


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URL: https://www.vb.kg/462820
Теги:
тонировка, штраф, Бишкек, автомобили
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