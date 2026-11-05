Кыргызстан внедрит южнокорейский опыт развития "умных ферм" и логистики

Министерство ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики активно развивает международное взаимодействие с зарубежными партнерами, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

С 18 по 31 октября 2026 года сотрудники ведомства по приглашению Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) прошли специализированное обучение в Южной Корее. Стажировка организована в рамках программы "Повышение потенциала для роста продуктивности сельского хозяйства и развития цепочки добавленной стоимости в КР (2026–2028)".

Программа реализуется KOICA совместно с Агентством международного сотрудничества провинции Чолла-Бакдо (Jeonbuk International Cooperation Agency) в рамках государственных программ развития Кореи. Главная цель двухнедельного курса - внедрение современных цифровых технологий и методов "умного фермерства" (Smart Farm) в аграрный сектор Кыргызстана.

В ходе обучения кыргызская делегация прослушала цикл лекций от ведущих корейских экспертов и профессоров, изучив подходы к повышению конкурентоспособности агропродукции и эффективному управлению цепочками поставок.

Представители Кыргызстана посетили ключевые технологические объекты Южной Кореи: Инновационную долину "умных ферм" в городе Кимдже, где ознакомились с системами автоматического контроля климата в теплицах; Центр поддержки общественного питания в уезде Ванджу для изучения опыта логистики и распределения продукции; а также Корейский институт безопасности пищевых продуктов (HACCP) для оценки возможностей применения современных стандартов качества.

По итогам стажировки сотрудники Минсельхоза КР разработали и презентовали практические проекты и пошаговые планы действий. Сформулированные инициативы направлены на цифровую трансформацию агропромышленного комплекса КР, повышение урожайности и адаптацию успешных технологических решений в регионах страны. В завершение программы всем участникам были вручены официальные сертификаты агентства KOICA и института CIAT.

Помимо образовательной программы, кыргызстанская делегация приняла участие в международном фестивале "2026 MY Jeonbuk One World Festival". Представители ведомства презентовали национальную культуру Кыргызстана и элемент традиционной одежды - ак калпак, что способствовало укреплению дружеских и культурных связей между народами двух стран.