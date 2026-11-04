Масадыков: Евразии нужна новая система безопасности без двойных стандартов

В Минске прошла IV Международная конференция по евразийской безопасности. В ней приняли участие президент Беларуси Александр Лукашенко, министр иностранных дел России Сергей Лавров, генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, а также представители внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других государств.

Участники обсудили актуальные вопросы мировой политики, региональные конфликты и современные вызовы международной безопасности.

Выступая на конференции, генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что развитие международной обстановки подтверждает усиление стратегической нестабильности. По его словам, региональные конфликты обостряются, а зоны нестабильности приближаются к границам государств – членов Организации.

Он обратил внимание на рост военных расходов, возобновление гонки вооружений и снижение уровня стратегической стабильности. В частности, Масадыков отметил отсутствие после прекращения действия российско-американского Договора о СНВ 5 февраля 2026 года договорных ограничителей на развитие ядерных арсеналов.

Отдельную обеспокоенность, по его словам, вызывают милитаризация космоса, применение искусственного интеллекта в военных целях, развитие беспилотных систем, а также угрозы биологической, химической и информационной безопасности.

Говоря о ситуации в Евразии, глава ОДКБ отметил обострение обстановки в Восточно-европейском регионе коллективной безопасности. Вместе с тем он положительно оценил развитие диалога между Арменией и Азербайджаном, а также взаимодействие государств Центральной Азии.

"Еще несколько лет назад между странами региона велись пограничные споры, нередко перераставшие в конфликты. В настоящее время благодаря политической воле и последовательным шагам глав государств Центральной Азии дух партнерства и координации действий становится залогом мирного решения застарелых проблем", - подчеркнул Масадыков.

По его мнению, сложившаяся международная обстановка объективно ставит вопрос о формировании новой евразийской системы безопасности. Ее основой должны стать неделимость безопасности, отказ от двойных стандартов, уважение суверенитета и равноправия государств, инклюзивность, справедливость и соблюдение международного права.

Масадыков также отметил, что безопасность должна подкрепляться развитием экономических, культурных и других связей на основе открытости и взаимной выгоды.

В качестве одного из направлений такой работы он назвал инициативу Беларуси и России по разработке "Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке". Переговорный процесс по документу начался в сентябре 2026 года на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам генерального секретаря ОДКБ, инициативу поддержали не только государства – члены Организации, но и другие страны.

Отдельно глава ОДКБ остановился на развитии самой Организации. Он сообщил о наращивании боевого потенциала Коллективных сил, совершенствовании подготовки военных кадров, оснащении подразделений современными системами разведки, радиоэлектронной борьбы и беспилотными средствами.

В числе приоритетов также названы биологическая и международная информационная безопасность, противодействие преступному использованию информационно-коммуникационных технологий.

Масадыков подчеркнул значение сотрудничества ОДКБ с международными структурами. Ключевым партнером остается ООН. Кроме того, возобновлены контакты с ОБСЕ, сделаны первые шаги по установлению отношений с Африканским союзом.

Особую роль в формировании евразийской архитектуры безопасности он отвел трехстороннему сотрудничеству в формате ОДКБ – СНГ – ШОС. Работа ведется в рамках Дорожной карты на 2026–2028 годы, принятой 3 сентября 2025 года.

По словам Масадыкова, ОДКБ открыта к взаимодействию со всеми государствами и организациями, разделяющими принципы и цели устойчивого развития и укрепления региональной безопасности.