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Егор Борисов из Бишкека стал "Лидером здравоохранения стран СНГ"

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- Светлана Лаптева
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Директор Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов стал победителем международного конкурса "Лидер здравоохранения стран СНГ - 2026".

По данным Минздрава КР, он удостоен диплома победителя в номинации "За вклад в цифровизацию национальных систем здравоохранения стран СНГ" за проект "Цифровая трансформация экстренной медицинской помощи: АСУ ЦЭМ города Бишкек".

Конкурс объединил представителей шести государств СНГ - Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Азербайджана. Представленные проекты оценивала международная экспертная комиссия с учетом их эффективности, практических результатов и потенциала внедрения в других странах.

В Минздраве отметили, что победа стала признанием опыта Кыргызстана в развитии цифровых технологий в сфере экстренной медицинской помощи, а также результатом системной работы коллектива Центра экстренной медицины Бишкека.

Напомним, в столичном Центре экстренной медицины внедрили систему цифрового сопровождения вызовов. Она позволяет пациенту передать свою геолокацию, чтобы бригада скорой помощи могла быстрее найти нужный адрес.

Кроме того, система предлагает рекомендации в зависимости от причины обращения, помогая человеку действовать до приезда врачей.

Интеллектуальный помощник отвечает на вопросы пациента, используя действующие клинические рекомендации по скорой медицинской помощи. При этом искусственный интеллект не заменяет врача и не ставит диагнозы.


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URL: https://www.vb.kg/462830
Теги:
СНГ, Бишкек, Кыргызстан
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