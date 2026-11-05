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88% машин на МТО "Автомобильный" оформляют быстрее 10 минут

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На месте таможенного оформления "Автомобильный" зафиксирована значительная положительная динамика в сфере сокращения времени прохождения процедур, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы КР.

Если в первом полугодии 2026 года менее чем за 10 минут оформлялось около 10% легковых автомобилей, то по итогам октября этот показатель вырос до порядка 88%. На сегодняшний день среднее время прохождения таможенного оформления на посту составляет около 3 минут.

Ускорить процессы удалось за счет пересмотра и упрощения отдельных этапов оформления, а также совершенствования системы управления рисками. При этом принимаемые меры позволяют сохранять все необходимые инструменты таможенного контроля.

В ведомстве напомнили, что с сентября 2026 года МТО "Автомобильный" функционирует на территории нового склада временного хранения "Силк Роуд Моторс". Государственная таможенная служба продолжает работу по совершенствованию таможенного администрирования, уделяя особое внимание созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности и последовательному переходу от контроля к сервису.


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URL: https://www.vb.kg/462831
Теги:
граница, Кыргызстан, автомобили, таможня
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