В Кыргызстане пересмотрят разрешительные документы для бизнеса

Спецпредставитель президента Кыргызстана по особым поручениям Бакыт Торобаев провел рабочие совещания с представителями государственных органов по вопросу пересмотра разрешительных документов и требований, предъявляемых к предпринимателям.

Участники обсудили проблемы, с которыми сталкивается бизнес при получении разрешений и согласований, обоснованность действующих требований, а также возможности упрощения процедур и отмены дублирующих документов.

По итогам работы планируется подготовить предложения по отмене избыточных требований и совершенствованию действующих процедур. При этом конкретный перечень документов, которые предлагается отменить, пока не представлен.

Межведомственная рабочая группа по пересмотру разрешительных документов была создана в сентябре 2026 года распоряжением председателя Кабинета министров № 618. Ее возглавил Бакыт Торобаев.

Основной принцип ревизии заключается в том, что необходимость каждого разрешительного документа должен обосновывать сам государственный орган. Таким образом, предпринимателям не придется доказывать избыточность установленных требований.

Власти намерены сократить сроки оформления документов, исключить дублирующие процедуры и снизить административную нагрузку на бизнес.