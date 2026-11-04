Погода
$ 87.44 - 87.83
€ 97.30 - 98.30

В Кыргызстане пересмотрят разрешительные документы для бизнеса

369  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Спецпредставитель президента Кыргызстана по особым поручениям Бакыт Торобаев провел рабочие совещания с представителями государственных органов по вопросу пересмотра разрешительных документов и требований, предъявляемых к предпринимателям.

Участники обсудили проблемы, с которыми сталкивается бизнес при получении разрешений и согласований, обоснованность действующих требований, а также возможности упрощения процедур и отмены дублирующих документов.

По итогам работы планируется подготовить предложения по отмене избыточных требований и совершенствованию действующих процедур. При этом конкретный перечень документов, которые предлагается отменить, пока не представлен.

Межведомственная рабочая группа по пересмотру разрешительных документов была создана в сентябре 2026 года распоряжением председателя Кабинета министров № 618. Ее возглавил Бакыт Торобаев.

Основной принцип ревизии заключается в том, что необходимость каждого разрешительного документа должен обосновывать сам государственный орган. Таким образом, предпринимателям не придется доказывать избыточность установленных требований.

Власти намерены сократить сроки оформления документов, исключить дублирующие процедуры и снизить административную нагрузку на бизнес.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462832
Теги:
Бакыт Торобаев, бизнес, Кыргызстан, Документ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  