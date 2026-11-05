Кардиостимулятор размером с капсулу. Технологии будущего уже работают

В Бишкеке французский профессор Элуа Марижон поделился десятилетним опытом применения безэлектродных кардиостимуляторов, которые позволяют снизить риск осложнений и изменить подход к лечению нарушений сердечного ритма.

4 ноября в Национальном центре кардиологии и терапии имени академика М. Миррахимова состоялся международный мастер-класс по безэлектродной кардиостимуляции. Одним из ключевых спикеров мероприятия стал профессор Элуа Марижон, кардиолог Европейской больницы имени Жоржа Помпиду в Париже.

Выступая перед кыргызстанскими специалистами, французский кардиолог рассказал о развитии технологии, результатах её применения во Франции, преимуществах перед традиционными кардиостимуляторами и изменениях, которые она внесла в современную медицинскую практику.

По словам профессора, несмотря на высокую эффективность традиционной кардиостимуляции, использование таких устройств сопровождается определёнными рисками. Основные проблемы связаны с электродами, которые располагаются внутри сердца, и корпусом кардиостимулятора, устанавливаемым под кожу.

"Как вы знаете, традиционная кардиостимуляция сопровождается определёнными осложнениями", - отметил Элуа Марижон.

Он пояснил, что среди осложнений, связанных с устройством, особое место занимают инфекционные и механические проблемы. По приведённым им данным, около 90% таких осложнений связаны с электродами либо подкожным карманом, в котором размещается корпус кардиостимулятора.

Именно стремление уменьшить подобные риски стало одной из причин разработки принципиально нового метода стимуляции сердца.

В отличие от традиционного кардиостимулятора, безэлектродное устройство представляет собой миниатюрную капсулу, которую имплантируют непосредственно внутрь сердца. Такая конструкция не требует прокладывания электродов от подкожного корпуса к сердечной мышце.

Это позволяет исключить ряд осложнений, характерных для обычных систем кардиостимуляции, прежде всего связанных с электродами и подкожным карманом. При этом сама процедура имплантации также имеет определённые риски и требует соответствующей квалификации медицинского персонала.

Профессор подчеркнул, что внедрение новой технологии изменило не только техническую сторону процедуры, но и сам подход врачей к выбору способа лечения.

Если раньше при определённых нарушениях проводимости сердца специалисты ориентировались на установку традиционной системы с электродами, то появление безэлектродных устройств позволило расширить возможности индивидуального подбора кардиостимуляции.

По словам Марижона, теперь врачи могут выбирать конфигурацию системы в зависимости от конкретного нарушения сердечного ритма и потребностей пациента.

Особое внимание профессор уделил опыту Европейской больницы имени Жоржа Помпиду, где безэлектродная кардиостимуляция применяется уже десять лет.

"Мы начали применение данного нового метода кардиостимуляции в нашей больнице Парижа 10 лет назад. И на сегодняшний день мы имплантировали более 1700 устройств", - сообщил он.

За это время технология заняла значительное место в практике французского медицинского центра.

Как рассказал профессор, сегодня около 70% пациентов, которым в его центре устанавливают кардиостимуляторы, получают именно безэлектродные устройства.

По оценке специалиста, это исключительно высокий показатель даже для европейской кардиологии.

Он отметил, что столь широкое применение технологии выделяет их медицинский центр среди других европейских учреждений. При этом внедрение нового метода требует не только современного оборудования, но и соответствующего опыта врачей, подготовки специалистов и соблюдения установленных требований.

По словам Марижона, во Франции возможность выполнять подобные процедуры имеется далеко не у всех кардиологических центров.

"Во Франции среди всех кардиоцентров только 10–15% центров имеют разрешение на установку безэлектродного кардиостимулятора", - рассказал профессор.

Он также признал, что столь активное внедрение новой технологии в его больнице иногда вызывает критику со стороны специалистов других медицинских учреждений, которым пока не удалось добиться аналогичных результатов.

Отдельной темой выступления стали вопросы долговременной эксплуатации безэлектродных кардиостимуляторов и возможности их извлечения.

На начальном этапе внедрения технологии у медицинского сообщества возникали вопросы, связанные с тем, насколько безопасно удалять устройства после продолжительного нахождения внутри сердца.

Как пояснил французский специалист, накопленный клинический опыт позволил разработать и усовершенствовать соответствующие подходы.

По его словам, в практике центра были продемонстрированы возможности извлечения таких устройств. Вместе с тем безопасность процедуры зависит от конкретной клинической ситуации и опыта медицинской команды.

Профессор подчеркнул, что за десять лет использования безэлектродных кардиостимуляторов специалисты его больницы накопили значительный практический опыт, которым готовы делиться с коллегами из других стран.

"В результате безэлектродная кардиостимуляция полностью изменила всю философию кардиостимуляции", - подчеркнул Элуа Марижон.

В завершение выступления профессор поблагодарил кыргызстанских врачей и организаторов за подготовку международного мастер-класса.

Особое внимание он обратил на молодых специалистов, которые ранее проходили обучение в Париже.

Профессор выразил радость по поводу новой встречи с кыргызстанскими коллегами и отметил значение профессионального обмена опытом.