В Кыргызстане планируют расширить выращивание лекарственных растений

В Кыргызстане планируют разработать технологические карты по выращиванию лекарственных растений для их внедрения в сельскохозяйственное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

По её данным, состоялось рабочее совещание с участием сотрудников Национальной академии наук и Кыргызского национального аграрного университета.

В ходе встречи специалисты обсудили особенности выращивания лекарственных культур, подготовку и посев семян, полив, уход за растениями, сбор урожая и условия его хранения.

Особое внимание уделили разработке технологических карт с учётом биологических особенностей каждого растения, почвенно-климатических условий и применяемых технологий выращивания.

Также рассмотрены вопросы подготовки научно обоснованных рекомендаций и расширения использования лекарственных растений в сельскохозяйственном производстве.

По итогам совещания достигнута договорённость о подготовке предложений по разработке технологических карт. Работа в данном направлении будет продолжена.