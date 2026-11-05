В Джети-Огузском районе у браконьера изъяли сети, капканы и порох

В Иссык-Кульской области при обыске дома подозреваемого в незаконном вылове рыбы сотрудники милиции обнаружили 777 метров синтетических сетей, капканы и порох. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По её данным, 21 сентября 2026 года сотрудники туристическо-экологической милиции задержали жителя О.А., 2001 года рождения на берегу озера в Кызыл-Сууйском айылном аймаке Джети-Огузского района.

При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты две синтетические сети, пять форелей и одна рыба сиг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 310 УК КР.

В рамках расследования 4 ноября сотрудники милиции провели неотложный обыск по месту жительства подозреваемого. В доме обнаружили синтетические сети общей протяжённостью 777 метров, одну сушёную рыбу, два капкана, два лодочных весла, гильзы от гладкоствольного огнестрельного оружия и порох в двух металлических ёмкостях.

Все обнаруженные предметы изъяты в качестве вещественных доказательств.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Назначены судебные экспертизы, следственные действия продолжаются.