Учёные Кыргызстана приняли участие в международной школе в Барнауле

Около 40 молодых учёных и экспертов из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана приняли участие в осенней сессии Школы молодых учёных "Большой Алтай", которая прошла с 25 по 29 октября в Барнауле.

Мероприятие организовал Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, МИД России и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ.

Участники обсудили историю культурных и политических связей тюркских народов в составе Российской империи, развитие кыргызско-российских отношений, формирование национальной интеллигенции и религиозные процессы в Центральной Азии.

Одной из ключевых тем стал круглый стол "Восстание 1916 года в Центральной Азии: факты, интерпретации, осмысления", который впервые провели в рамках школы.

Кандидат исторических наук, представитель Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Ельцина Павел Дятленко отметил важность международного научного сотрудничества.

"Такие международные научные мероприятия способствуют развитию профессиональных связей. Мы находимся в одном пространстве, выстраивать коммуникации в том регионе, где живем, – это естественно. Внутренняя часть Евразии – единый большой географический и культурный регион, и связи внутри него не просто уместны, они необходимы", - подчеркнул он.

Помимо лекций и дискуссий, участники познакомились с результатами международных археологических и этнографических экспедиций, а также побывали на экскурсии по Барнаулу.

На церемонии закрытия молодые исследователи представили культурные традиции своих стран. Хор Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына "Биримдык" исполнил песню "Бишкегим" на кыргызском языке.

Руководитель центра "Большой Алтай", доктор исторических наук, профессор Юлия Лысенко отметила высокую активность участников.

"Эта осенняя сессия отличалась тем, что студенты были наиболее активны: много дискуссий, очень много вопросов. Ребята демонстрировали достаточно глубокие знания по истории того периода, о котором мы говорили", - сказала она.

По итогам сессии слушателям вручили сертификаты, а экспертам - благодарности. Лекции учёных планируется разместить на официальном сайте центра "Большой Алтай".