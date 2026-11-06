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Трамп объявил об отмене военной помощи Израилю с 2027 года

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Соединенные Штаты намерены с 2027 года полностью прекратить ежегодную безвозмездную военную помощь Израилю в размере около 4 миллиардов долларов. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в прямом эфире Fox News прямо в день промежуточных выборов в американский Конгресс.

По словам главы Белого дома, финансовые дотации со стороны Вашингтона больше не являются критически необходимыми для еврейского государства, однако США продолжат коммерческие продажи вооружения своему ключевому партнеру на Ближнем Востоке. Трамп подчеркнул, что инициатива исходила от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и прорабатывалась сторонами на протяжении двух лет. Президент США также не скрывал политического подтекста: тема безвозмездной помощи Тель-Авиву активно использовалась его оппонентами-демократами в ходе избирательной кампании.

Заявление американского лидера вызвало неоднозначную реакцию. Если канцелярия Нетаньяху воздержалась от оперативных комментариев, то израильская оппозиция жестко раскритиковала происходящее. В частности, Гади Айзенкот назвал недопустимой ситуацией, когда силовые структуры страны узнают о столь фундаментальных изменениях из прессы, и призвал к отставке действующего премьера.

Напомним, действующий 10-летний меморандум о предоставлении Израилю оборонной помощи на общую сумму 38 миллиардов долларов был заключен еще в 2016 году при администрации Барака Обамы и рассчитан до 2028 года.

Отказ от финансовой поддержки совпал с очередной эскалацией на Ближнем Востоке. В день голосования в США американская авиация нанесла удары по иранским объектам ПВО в районе Ормузского пролива и на острове Кешм. В ответ спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран дал Вашингтону "жесткий ответ", и подчеркнул, что дальнейшее развитие событий и угроза масштабной войны теперь полностью зависят от действий американской стороны.


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URL: https://www.vb.kg/462858
Теги:
Израиль, США, армия, Помощь
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