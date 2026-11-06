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Ученые РАН нашли на Марсе признаки вулканизма

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Марс остается вулканически активным даже в отсутствие извержений: из трещин на его поверхности исходит газ хлороводород, выяснили российские ученые с зарубежными коллегами. О деталях открытия и его важности для поиска жизни на планете RTVI рассказал научный сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН Александр Трохимовский – автор статьи об этом исследовании в журнале Science Advances.

Один из нерешенных вопросов для ученых, исследующих Марс, – есть ли там сейчас вулканическая деятельность. Наблюдения показывают, что действующих вулканов на планете нет. Однако снимки из космоса указывают, что вулканы извергались на планете всего несколько миллионов лет назад. Вместе с сейсмической активностью, которую регистрируют приборы, эти данные говорят, что планета, возможно, еще не остыла и под ее поверхностью сохранились источники тепла – резервуары горячей магмы.

Еще одним признаком вулканизма могут быть выбросы специфических газов в атмосферу. Пять лет назад российский прибор ACS (Atmospheric Chemistry Suite) на борту европейского орбитального зонда TGO впервые обнаружил в атмосфере Марса хлороводород HCl – вулканический газ, который на Земле обычно сопровождает вулканические излияния магмы.

В международном исследовании, первым автором которого стал Трохимовский, участвовали ученые ИКИ РАН, а также специалисты из Польши, Швейцарии, Великобритании, Германии, Франции, Австралии, Испании, Украины и Италии.

Выяснилось, что его концентрация в атмосфере Марса меняется сезонно вслед за водным циклом. И лишь в одном месте на поверхности, вблизи щитового вулкана – горы Альба (Alba Mons) – наблюдается аномалия. По данным ACS, максимальное содержание хлороводорода в этой области достигает 1.5 частицы на миллиард, при этом большая его часть находится в нижних слоях атмосферы.

Космические снимки позволили разглядеть в этой области свежие разломы шириной в несколько десятков сантиметров, образующие скопления длиной в десятки километров. Из них, судя по всему, и сочится вулканический газ.

Ученые предполагают, что через эти трещины могут подниматься магматические газы – подобно тому, как на Земле они выходят из фумарол на склонах кратеров (так называемых фумарол). Зимой, когда температура на Марсе опускается до -120°C, эти трещины закрыты льдом, но по мере его сублимации летом способствуют выбросу хлороводорода.

"Сейсмика, выявленная аппаратом InSight за последние пять лет, говорит лишь о том, что в коре Марса есть напряжения. Это тектоника, не обязательно магматизм. Чтобы получить марсотрясения, достаточно иметь движения марсианской коры, – рассказал RTVI автор работы Александр Трохимовский. – Мы же говорим про вулканизм или магматизм. Мы вынашивали эту статью года три, поскольку сначала это казалось слишком смелым предположением. Даниэль Меж, второй автор, геолог, сказал: "Товарищи, тут все однозначно: если у такой локализации нет атмосферного объяснения, это сто процентов магматический источник"".

По словам Трохимовского, источник хлороводорода в этой области может быть постоянным и "сифонить" круглый год, но становиться заметным лишь летом, "поскольку в остальное время HCl хорошо захватывается ледяными частицами в атмосфере".

Возраст кратеров на прилегающих к вулкану Альба высокогорий варьируется от 3,4 млрд до нескольких десятков миллионов лет. Такой длительный период активности указывает, что вулканические процессы здесь могут идти до сих пор, говорится в статье.

Открытие имеет важное значение с точки зрения астробиологии и будущих поисков возможной жизни на Марсе, пояснил Трохимовский.

"Понятно, что если под поверхностью есть магма, – значит, есть тепло, есть зоны, в которых комфортно. И если жизнь и искать – то искать ее надо там. Тем более, известно, что на Земле различные археи нормально себя чувствуют в подобных горячих соединениях под землей", – рассказал он.

По его словам, эти области стоит рассматривать с точки зрения выбора мест для посадки будущих марсианских миссий.


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URL: https://www.vb.kg/462859
Теги:
наука, космос
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