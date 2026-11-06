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В НЦОиГ установили четыре аппарата УЗИ с искусственным интеллектом

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В Национальном центре онкологии и гематологии в Бишкеке установили четыре современных аппарата УЗИ Mindray Resona R9 с технологиями искусственного интеллекта. Общая стоимость оборудования составила 33,6 млн сомов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

По её данным, средства на приобретение оборудования выделила Администрация президента Кыргызстана. Стоимость одного аппарата составляет 8,4 млн сомов.

Ранее в центре работали четыре ультразвуковые системы, которые из-за большого потока пациентов испытывали значительную нагрузку. Установка дополнительного оборудования позволит сократить время ожидания обследований и повысить доступность диагностики.

Новые аппараты оснащены технологиями искусственного интеллекта, которые помогают врачам анализировать ультразвуковые изображения, выявлять подозрительные образования и оценивать изменения в органах и тканях. При этом постановка диагноза и принятие медицинских решений остаются за специалистами.

Впервые в центре появится возможность проводить эхокардиографию, то есть ультразвуковое исследование сердца. Это особенно важно для пациентов, проходящих химиотерапию, поскольку некоторые противоопухолевые препараты могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, два аппарата оснащены бипланными датчиками, позволяющими одновременно получать изображения в двух плоскостях. Технологию планируют впервые применять в онкологической практике Кыргызстана для обследования предстательной железы и органов малого таза, а также проведения прицельной биопсии.

Оборудование также позволяет проводить контрастные ультразвуковые исследования, эластографию и оценивать кровоснабжение опухолей.

Заместитель министра здравоохранения Нурбек Букуев отметил, что внедрение современных технологий позволит повысить качество специализированной медицинской помощи.

"Для нас принципиально важно не только обновлять материально-техническую базу медицинских учреждений, но и расширять возможности диагностики, чтобы пациенты могли получать необходимые обследования своевременно и на современном технологическом уровне", - подчеркнул он.


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URL: https://www.vb.kg/462861
Теги:
Минздрав, Национальный центр онкологии, Бишкек, здоровье
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