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Галина Байтерек: Технологии не способны заменить человека в журналистике

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- Алина Мамаева
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В китайском городе Фучжоу (провинция Фуцзянь) завершился Форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь" - 2026. Кыргызстан на международной площадке представила делегация государственного учреждения "Информационно-издательский дом "Кыргыз Туусу" во главе с генеральным директором Галиной Байтерек. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Масштабное мероприятие объединило более 200 руководителей и представителей 182 ведущих средств массовой информации и организаций из 100 стран мира, став ключевой платформой для диалога в глобальном медиапространстве.

В ходе форума Галина Байтерек выступила с докладом о ключевых направлениях кыргызско-китайского сотрудничества в информационной сфере, а также затронула вопросы цифровой трансформации СМИ и интеграции искусственного интеллекта в работу редакций.

"Сегодня ИИ открывает перед нами принципиально новые возможности: от автоматизации и повышения точности перевода материалов до глубокого анализа больших данных и оптимизации производства контента. Очевидно, что игнорировать эти технологические тренды невозможно, и их интеграция - это требование времени", - отметила глава ИД "Кыргыз Туусу".

При этом с международной трибуны она подкрепила принципиальную позицию: никакие, даже самые передовые алгоритмы не способны заменить человека в журналистской профессии.

Фундаментом, определяющим ценность и жизнеспособность прессы, по мнению руководителя медиахолдинга, всегда должны оставаться:

  1. Достоверность публикуемой информации;
  2. Объективность и непредвзятость подачи;
  3. Глубокая ответственность перед аудиторией;
  4. Строгая проверка фактов.

Как подчеркнула Галина Байтерек, технологический прогресс призван стать эффективным инструментом в руках профессионалов, но он не должен размывать базовые этические и профессиональные стандарты, на которых держится доверие общества к СМИ.

По итогам форума делегация из Кыргызстана вместе с зарубежными коллегами приняла участие в серии двусторонних встреч и панельных дискуссий, направленных на укрепление партнерских связей и реализацию совместных медиапроектов.


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URL: https://www.vb.kg/462862
Теги:
Китай, Кыргызстан, Искусственный интеллект, СМИ
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