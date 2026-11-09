Виорел Гуцу: "Сельское хозяйство не может развиваться без женщин"

Виорел Гуцу, заместитель Генерального директора ФАО, Региональный представитель в Европе и Центральной Азии, рассказал в своей авторской статье о роли женщин в сельском хозяйстве, гендерном неравенстве в отрасли и необходимости обеспечить женщинам равный доступ к земле, финансированию, технологиям и рынкам:

"Представьте себе спортивную команду, в которой лишь половина игроков регулярно тренируется и получает необходимое снаряжение и поддержку. Такая команда не сможет выступать в полную силу.

То же самое происходит и в сельском хозяйстве. Женщины-фермеры играют важнейшую роль в странах Европы и Центральной Азии. Они выращивают сельскохозяйственные культуры, занимаются животноводством, руководят фермерскими хозяйствами и поддерживают сельскую экономику. Они трудятся на той же земле, что и мужчины, делят обязанности по хозяйству и обеспечивают свои семьи. Однако их труд зачастую воспринимается как второстепенный, остается незамеченным или рассматривается лишь как "помощь".

В результате женщины нередко лишены равного доступа к обучению, ресурсам и возможностям, необходимым для повышения продуктивности их нелегкого труда. Когда женщины не могут в полной мере реализовать свой потенциал как фермеры, сельское хозяйство также не может раскрыть свой потенциал.

Международный год женщин-фермеров 2026 призван вновь привлечь внимание мирового сообщества к важнейшему вкладу женщин в развитие сельского хозяйства. Приуроченная к нему инициатива ФАО "100 героинь: вклад женщин в преобразование агропродовольственных систем и развитие сельских районов" посвящена заслугам, достижениям, новаторскому подходу, стойкости и лидерским качествам женщин из разных стран и регионов. В их числе – 25 женщин из Европы и Центральной Азии.

Но за этими отдельными историями успеха скрывается реальность, которую нельзя игнорировать. Бесчисленное количество женщин ежедневно выполняют столь же важную работу, не получая при этом должного признания, ресурсов или равных возможностей.

У этого неравенства есть и экономическая стоимость. По оценкам ФАО, устранение гендерного разрыва в производительности фермерских хозяйств и оплате труда могло бы принести мировой экономике почти один триллион долларов США и обеспечить продовольственную безопасность 45 миллионов человек.

В странах Европы и Центральной Азии достигнут значительный прогресс в укреплении нормативно-правовой базы, направленной на обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин. Однако для сельских женщин эти изменения должны воплощаться в реальные улучшения жизни.

Сохраняющийся гендерный разрыв в сельском хозяйстве и развитии сельских районов ограничивает производительность женщин и препятствует реализации их личного и профессионального потенциала в качестве фермеров.

Социальные требования и дискриминационные практики лишь усиливают эти барьеры, формируя представление о том, кого следует считать фермером, кому принимать решения и распоряжаться доходами и производственными ресурсами.

Даже несмотря на ключевую роль женщин в сельском хозяйстве, их труд зачастую не ценится, не оплачивается или попросту остается невидимым. Им не хватает необходимой поддержки для развития собственных хозяйств и бизнеса.

В результате молодые женщины теряют интерес к сельскому хозяйству, не видя в нем перспективного направления для профессиональной карьеры или возможности возглавить собственное фермерское хозяйство.

Для устранения этих пробелов необходимы отраслевые меры и политические решения, которые признают за женщинами статус полноправных фермеров и предпринимателей.

Например, правительства могут обеспечить систематический учет вклада женщин в сельскохозяйственной статистике, создать условия для регистрации женщин в качестве полноправных фермеров, а также гарантировать женщинам и мужчинам равный доступ к службам распространения сельскохозяйственных знаний и консультационным услугам.

Такие меры помогут женщинам расширить доступ к земле, финансированию, производственным ресурсам, технологиям, знаниям и рынкам. Кроме того, они станут четким институциональным сигналом: женщины должны быть признаны полноправными участниками сельскохозяйственного производства.

Следующая задача – добиться того, чтобы признание роли женщин-фермеров воплощалось в конкретные политические меры, эффективную работу институтов и предоставление услуг, отвечающих реальным условиям жизни, потребностям и устремлениям женщин.

Это особенно важно для стран Европы и Центральной Азии, где сельские районы сталкиваются с растущими вызовами: изменением климата, нехваткой воды, увеличением нагрузки на природные ресурсы, старением населения и оттоком молодежи из сельской местности.

Эти вызовы по-разному отражаются на жизни женщин и мужчин. Например, если женщины имеют ограниченный доступ к профессиональному обучению по сельскохозяйственным специальностям, в том числе по климатически оптимизированным методам ведения хозяйства, а также к производственным ресурсам, таким как засухоустойчивые семена, их возможности адаптироваться к изменяющимся условиям существенно сокращаются.

У них остается меньше вариантов для реагирования на возникающие проблемы, при этом именно на их плечи ложится непропорционально большая доля негативных последствий: от снижения урожайности и доходов до увеличения объема работы.

Именно поэтому так важны практические меры. В некоторых частях региона мы уже замечаем, каких результатов они позволяют добиться.

В Турции я своими глазами видел, каких результатов могут добиться женщины, получив необходимую поддержку. Благодаря женским кооперативам они смогли начать зарабатывать и добиться признания своего труда, который прежде оставался неоплачиваемым и зачастую невидимым для общества.

Когда в 2023 году землетрясение разрушило целые районы страны, многие из этих кооперативов одними из первых включились в восстановление пострадавших сообществ. Им помогли уже сложившиеся сети взаимопомощи, накопленные навыки и способность действовать сообща.

Дальше на восток, в странах Центральной Азии, ситуация может отличаться, но общая закономерность остается прежней.

Я наблюдал это в отдаленных горных селениях Таджикистана, где женщинам приходится самостоятельно вести хозяйство и заботиться о семье, пока мужчины уезжают на заработки. И все же, несмотря на эти трудности, при правильной поддержке женщины возрождают традиционные сельскохозяйственные культуры, занимаются пчеловодством и выращивают продукцию в небольших теплицах.

В условиях, где возможностей для заработка крайне мало, они создают источники дохода и постепенно меняют представление о своем труде.

В обоих случаях решающую роль сыграла поддержка: обучение, создание кооперативов и групп производителей, доступ к рынкам и, что особенно важно, признание женщин полноправными фермерами, а не просто помощницами.

Это не единичные примеры успеха. Они наглядно показывают, каких результатов можно добиться, когда существующие системы работают в интересах женщин-фермеров.

Когда женщины признаются полноправными фермерами, регистрируются в качестве сельскохозяйственных производителей и получают равный доступ к ресурсам, услугам и возможностям, выигрывают не только они сами.

Это способствует повышению продуктивности фермерских хозяйств, росту доходов домохозяйств и укреплению устойчивости сельских общин к внешним потрясениям.

Регистрация женщин в качестве производителей сельскохозяйственной продукции может облегчить им доступ к кредитам, мерам государственной поддержки, знаниям и рынкам, а также усилить их голос при принятии решений, затрагивающих их хозяйства и общины.

Речь не идет о создании отдельных систем для женщин. Необходимо совершенствовать существующие механизмы, чтобы они в полной мере учитывали реальное положение женщин и их вклад в сельское хозяйство.

Это предполагает устранение дискриминационных практик, пересмотр устоявшихся представлений о том, кто считается фермером, и содействие позитивным изменениям в отношении и поведении.

Не менее важно, чтобы учреждения не ограничивались формальным включением женщин в число получателей услуг, а задавали себе вопрос: имеют ли они реальный доступ к предлагаемым ресурсам и услугам и могут ли в полной мере ими пользоваться.

Женщины уже работают на земле, производят продовольствие и вносят вклад в развитие сельских территорий.

Следующий шаг – обеспечить, чтобы этот вклад получил заслуженное признание, а женщины – справедливый доступ к ресурсам, реальные возможности для развития и необходимую поддержку.

От этого выиграют не только сами женщины-фермеры, но и их семьи, фермерские хозяйства, агропродовольственный сектор, сельская экономика и общество в целом".