Академии "Дордоя" и "Бунёдкора" подписали меморандум о сотрудничестве

Футбольные академии кыргызстанского "Дордоя" и узбекистанского "Бунёдкора" подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие детско-юношеского футбола и укрепление спортивных связей между двумя странами.

Подписание документа состоялось в Ташкенте, где воспитанники академии "Дордой" участвуют в международных турнирах. В рамках поездки вице-президент футбольного клуба "Дордой" Ырысбек Мааткабылов встретился с представителями академии "Бунёдкор". Стороны обсудили перспективы совместной работы.

Меморандум предусматривает обмен тренерским опытом, совершенствование подготовки молодых футболистов и развитие сотрудничества между академиями.

Ожидается, что партнёрство позволит юным спортсменам получить дополнительный игровой опыт, познакомиться с новыми методиками тренировок и повысить уровень мастерства.

В академии "Дордой" поблагодарили руководство "Бунёдкора" за тёплый приём и выразили надежду на долгосрочное сотрудничество.