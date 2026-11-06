"Барс" второй год подряд стал чемпионом Кыргызстана по футболу

Футбольный клуб "Барс" из Каракола второй год подряд стал чемпионом Кыргызстана по футболу, досрочно обеспечив себе первое место в Высшей лиге сезона-2026. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

По его данным, 4 ноября в матче 29-го тура на домашнем стадионе "Ынтымак Арена" каракольская команда обыграла "Мурас Юнайтед" со счётом 2:0.

Победу "Барсу" принесли голы Недима Мекича и Анхеля Санчеса. Благодаря этому результату команда набрала 67 очков и стала недосягаемой для соперников за тур до завершения чемпионата.

При этом борьба за серебряные и бронзовые медали продолжается. Обладатели второго и третьего мест определятся по итогам заключительного, 30-го тура, матчи которого пройдут 7–8 ноября.

Церемония награждения чемпиона и призёров Высшей лиги Кыргызстана состоится после завершения заключительного тура.