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"Барс" второй год подряд стал чемпионом Кыргызстана по футболу

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- Самуэль Деди Ирие
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Футбольный клуб "Барс" из Каракола второй год подряд стал чемпионом Кыргызстана по футболу, досрочно обеспечив себе первое место в Высшей лиге сезона-2026. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

По его данным, 4 ноября в матче 29-го тура на домашнем стадионе "Ынтымак Арена" каракольская команда обыграла "Мурас Юнайтед" со счётом 2:0.

Победу "Барсу" принесли голы Недима Мекича и Анхеля Санчеса. Благодаря этому результату команда набрала 67 очков и стала недосягаемой для соперников за тур до завершения чемпионата.

При этом борьба за серебряные и бронзовые медали продолжается. Обладатели второго и третьего мест определятся по итогам заключительного, 30-го тура, матчи которого пройдут 7–8 ноября.

Церемония награждения чемпиона и призёров Высшей лиги Кыргызстана состоится после завершения заключительного тура.


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URL: https://www.vb.kg/462871
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
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