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В Кыргызстане иностранным студентам начали оформлять ПИН прямо в вузах

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В Кыргызстане организовали выездное оформление персональных идентификационных номеров (ПИН) для иностранных студентов на территории четырёх высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия "Центр приёма иностранных студентов" при Миннауки КР.

По её данным, инициатива реализуется совместно с государственным учреждением "Кызмат" и направлена на повышение доступности государственных услуг для иностранных студентов.

Благодаря выездному обслуживанию иностранные студенты могут оформить ПИН непосредственно в учебных заведениях без необходимости отдельного посещения центров обслуживания населения.

В ведомстве отметили, что подобный формат работы призван упростить получение государственных услуг и создать более комфортные условия для иностранных граждан, обучающихся в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/462873
Теги:
студенты, информационные технологии, Кыргызстан
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