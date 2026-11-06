В Кыргызстане иностранным студентам начали оформлять ПИН прямо в вузах

В Кыргызстане организовали выездное оформление персональных идентификационных номеров (ПИН) для иностранных студентов на территории четырёх высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия "Центр приёма иностранных студентов" при Миннауки КР.

По её данным, инициатива реализуется совместно с государственным учреждением "Кызмат" и направлена на повышение доступности государственных услуг для иностранных студентов.

Благодаря выездному обслуживанию иностранные студенты могут оформить ПИН непосредственно в учебных заведениях без необходимости отдельного посещения центров обслуживания населения.

В ведомстве отметили, что подобный формат работы призван упростить получение государственных услуг и создать более комфортные условия для иностранных граждан, обучающихся в Кыргызстане.