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Госорганам КР дали более 15 рекомендаций по профилактике насилия

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В Генеральной прокуратуре Кыргызстана прошло межведомственное совещание по вопросам предупреждения семейного насилия и преступности среди несовершеннолетних. По его итогам государственным органам дали более 15 рекомендаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, в совещании приняли участие депутат Жогорку Кенеша Салтанат Аманова, руководители государственных органов и органов местного самоуправления.

Участники обсудили меры по предупреждению семейного насилия, раннему выявлению семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, их социальному сопровождению, защите пострадавших и предотвращению повторных случаев насилия.

Особое внимание уделили причинам подростковой преступности, эффективности индивидуальной профилактической работы и взаимодействию школ, родителей и государственных органов. Также рассмотрели вопросы соблюдения законодательства и применения цифровых технологий в профилактической деятельности.

По итогам обсуждения государственным органам и органам местного самоуправления рекомендовали укрепить межведомственное взаимодействие, повысить эффективность профилактических мер и усилить защиту прав граждан, в том числе детей.

На следующем заседании планируется подвести итоги выполнения рекомендаций и обсудить дальнейшие совместные меры.


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URL: https://www.vb.kg/462874
Теги:
Генеральная прокуратура, семейное насилие, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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