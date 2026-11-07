Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 97.43 - 98.42

Рафаэль Надаль может войти в руководство мадридского "Реала"

78  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль может стать членом совета директоров мадридского футбольного клуба "Реал".

Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.

По её данным, руководство "Реала" на заседании 4 ноября приняло решение вынести кандидатуру 40-летнего Надаля на утверждение общего собрания делегатов клуба, которое состоится 21 ноября.

Надаль является давним болельщиком мадридского клуба, имеет статус почётного члена "Реала" и зарегистрирован как сосьос под номером 67 778.

В клубе отметили, что присоединение одного из величайших теннисистов в истории станет значимым событием для "Реала" и его болельщиков.

Напомним, Надаль завершил профессиональную карьеру в ноябре 2024 года. За годы выступлений он завоевал 92 титула в одиночном разряде, включая 22 победы на турнирах Большого шлема.

Испанец также является 14-кратным победителем "Ролан Гаррос" и двукратным олимпийским чемпионом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462875
Теги:
теннис, Испания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  