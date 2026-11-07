Рафаэль Надаль может войти в руководство мадридского "Реала"

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль может стать членом совета директоров мадридского футбольного клуба "Реал".

Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.

По её данным, руководство "Реала" на заседании 4 ноября приняло решение вынести кандидатуру 40-летнего Надаля на утверждение общего собрания делегатов клуба, которое состоится 21 ноября.

Надаль является давним болельщиком мадридского клуба, имеет статус почётного члена "Реала" и зарегистрирован как сосьос под номером 67 778.

В клубе отметили, что присоединение одного из величайших теннисистов в истории станет значимым событием для "Реала" и его болельщиков.

Напомним, Надаль завершил профессиональную карьеру в ноябре 2024 года. За годы выступлений он завоевал 92 титула в одиночном разряде, включая 22 победы на турнирах Большого шлема.

Испанец также является 14-кратным победителем "Ролан Гаррос" и двукратным олимпийским чемпионом.