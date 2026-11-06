В Госагентстве спорта Кыргызстана назначили нового заместителя директора

Улан Молдодосов назначен на должность заместителя директора Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете министров Кыргызской Республики.

Официальное представление нового руководителя коллективу ведомства состоялось 5 ноября. Его провел главный эксперт отдела отраслевой политики Управления по подготовке решений президента и Кабмина Эржигит Ибраимов.

До этого назначения, с февраля 2026 года, Улан Молдодосов возглавлял управление, курирующее развитие физической культуры, спортивной инфраструктуры и массового спорта в регионах страны.

Новый замглавы госагентства обладает многолетним опытом работы в спортивной отрасли. Начиная с 1998 года он занимался тренерской деятельностью и подготовкой тяжелоатлетов, а с 2010 по 2024 год руководил Специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва (СДЮШОР) по тяжелой атлетике в Бишкеке.

49-летний Улан Молдодосов окончил Кыргызский государственный институт физической культуры, а также Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры (КГУСТА).

Он имеет звание заслуженного мастера спорта КР по тяжелой атлетике, награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики. В сентябре 2026 года ему было присвоено звание "Отличник физической культуры и спорта Кыргызской Республики".