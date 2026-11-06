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Кубок Азии-2027 перенесли почти на год

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- Самуэль Деди Ирие
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Азиатская футбольная конфедерация (АФК) объявила об изменении сроков проведения Кубка Азии 2027 года в Саудовской Аравии, в котором должна выступить национальная сборная Кыргызстана.

Изначально турнир планировалось провести с 7 января по 5 февраля 2027 года. Однако согласно новому решению АФК, соревнования состоятся с 23 декабря 2027 года по 21 января 2028 года.

Решение о переносе было принято после консультаций с Федерацией футбола Саудовской Аравии и местным организационным комитетом.

Причиной изменения календаря стала нестабильная ситуация в регионе, сопровождающаяся логистическими трудностями и перебоями в авиасообщении.

В конфедерации отметили, что перенос турнира необходим для обеспечения интересов сборных, официальных лиц, болельщиков и организаторов соревнований.

Обновлённые сроки проведения Кубка Азии будут направлены на окончательное утверждение в ФИФА.

Для сборной Кыргызстана перенос означает увеличение времени на подготовку к предстоящему континентальному первенству.


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URL: https://www.vb.kg/462878
Теги:
кубок, футбол
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