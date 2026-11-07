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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Нани попрощался с большим футболом

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Луиш Нани завершил профессиональную карьеру после выступлений за казахстанский клуб "Актобе". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По её данным, 39-летний португалец присоединился к "Актобе" в январе 2026 года, возобновив карьеру после объявления об уходе из футбола в декабре 2024 года.

За казахстанскую команду Нани провёл 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.

В клубе поблагодарили футболиста за вклад в развитие команды и сообщили, что в 2027 году он планирует вернуться в Актобе, чтобы встретиться с болельщиками.

За годы профессиональной карьеры Нани выступал за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", турецкий "Фенербахче", испанскую "Валенсию", итальянский "Лацио" и другие клубы.

В составе "Манчестер Юнайтед" португалец четырежды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов УЕФА. Со сборной Португалии он завоевал золотые медали чемпионата Европы 2016 года.

Казахстанский "Актобе" стал последним клубом в профессиональной карьере футболиста.


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URL: https://www.vb.kg/462879
Теги:
Казахстан, футбол, Португалия
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