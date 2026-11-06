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По улицам Гонконга курсируют 1500 такси с символикой СФИТ "Тамчы"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На крупнейшем мировом форуме Hong Kong FinTech Week 2026 Специальная финансовая инвестиционная территория "Тамчы" (СФИТ "Тамчы") выступила с глобальной инициативой NextFinance. Проект призван объединить ведущие финансовые центры Азиатского региона для совместной разработки и внедрения подходов по созданию центров следующего поколения - более адаптивных, технологичных и отвечающих меняющимся потребностям глобальной экономики.

​Инициативу представил Аяз Баетов, Специальный представитель Президента КР, Постоянный представитель страны при ООН и первый заместитель председателя Совета по управлению СФИТ "Тамчы".

​"Будущее финансовых центров зависит от их способности адаптироваться к технологическим изменениям, внедрять цифровые решения и создавать благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций. Решение этих задач требует тесного взаимодействия между юрисдикциями. Именно поэтому так важно объединять усилия, формировать общее видение и вырабатывать практические подходы к решению вызовов завтрашнего дня", - подчеркнул Аяз Баетов.

​На полях форума Аяз Баетов провёл встречу с заместителем секретаря по финансовым услугам и казначейству правительства Гонконга Джозефом Чаном. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и Гонконгом в финансовой сфере, включая укрепление связей между финансовыми институтами и обмен опытом в области регулирования и финансовых технологий. Джозеф Чан пригласил СФИТ "Тамчы" принять участие в форуме Asian Financial Forum, который пройдёт в Гонконге 26–27 января следующего года.

​Масштабное присутствие отечественного финансового центра в Гонконге проиллюстрировала и информационная кампания: в течение месяца, включая дни проведения Hong Kong FinTech Week 2026, по улицам мегаполиса с населением около 7,5 млн человек курсируют почти 1500 такси с символикой СФИТ "Тамчы".

Справка: СФИТ "Тамчы" - международная финансовая юрисдикция нового поколения в Кыргызской Республике, работающая на принципах английского общего права. Для резидентов действует специальный правовой и налоговый режим, в том числе нулевая налоговая ставка сроком на 49 лет. В юрисдикции предусмотрены независимая система финансового регулирования, Международный центр по разрешению споров, а также цифровая платформа для регистрации и сопровождения резидентов. Территория СФИТ "Тамчы" площадью около 6 тысяч гектаров расположена на берегу озера Иссык-Куль в пешей доступности от Международного аэропорта Иссык-Куль. В октябре 2026 года СФИТ "Тамчы" заняла первое место в Азии и второе место в мире в категории "Восходящие звезды" в рейтинге Global Free Zones of the Year аналитического центра fDi Intelligence (входит в группу Financial Times).


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URL: https://www.vb.kg/462882
Теги:
Китай, Кыргызстан
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