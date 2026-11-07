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Шесть российских врачей проведут консультации и операции в Кыргызстане

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С 9 по 14 ноября шесть врачей российской сети клиник "РЖД-Медицина" будут работать в Бишкеке и Оше в рамках международной волонтерской программы "Миссия Добро". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома.

По ее данным, в Кыргызстан прибудут специалисты из Москвы, Ростова-на-Дону, Челябинска, Новосибирска и Самары. Среди них уролог, сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, травматолог-ортопед и врач физической и реабилитационной медицины.

Российские врачи проведут осмотры и консультации пациентов, мастер-классы и лекции для кыргызстанских коллег и студентов медицинских вузов. Каждый специалист будет закреплен за определенным медицинским учреждением.

Врачи будут работать совместно со специалистами Национального госпиталя, Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов, Института курортологии и восстановительного лечения, а также Ошской клинической больницы.

Официальное открытие программы состоится 9 ноября в 10:00 в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что российские специалисты приезжают в Кыргызстан второй год подряд. В прошлом году они работали только в Бишкеке, а в этом году часть врачей направится в Ош.

В ходе предыдущего визита специалисты "РЖД-Медицины" провели 78 осмотров и консультаций пациентов, 16 операций, 18 ультразвуковых исследований, 14 консилиумов и прочитали 24 лекции для коллег.

Международная волонтерская программа "Миссия Добро" реализуется Россотрудничеством и Ассоциацией ДОБРО.РФ с 2021 года. Она направлена на развитие гуманитарного сотрудничества и оказание помощи населению различных стран.


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URL: https://www.vb.kg/462884
Теги:
Ош, Россия, Бишкек, Кыргызстан, здоровье, врачи
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