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Переработчикам отходов напомнили о регистрации и лицензировании

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В Кыргызстане предприятиям, занимающимся переработкой и утилизацией отходов, напомнили о необходимости регистрации, лицензирования и соблюдения требований экологического законодательства.

Об этом сообщает ГП "Эко Оператор" при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По его данным, объекты по переработке отходов должны быть включены в специальный реестр, который ведёт государственное предприятие.

При осуществлении деятельности с отходами I–V классов опасности необходимо получить соответствующую лицензию, если это предусмотрено законодательством.

Кроме того, производители и импортёры обязаны ежегодно до 1 апреля представлять отчётность о выполнении нормативов переработки отходов от использованных товаров и упаковки.

За дополнительной информацией можно обратиться в ГП "Эко Оператор" по телефонам: 0770 320 259, 0509 788 799.


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URL: https://www.vb.kg/462885
Теги:
Минприродресурсов, мусор, экология
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