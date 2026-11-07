Переработчикам отходов напомнили о регистрации и лицензировании

В Кыргызстане предприятиям, занимающимся переработкой и утилизацией отходов, напомнили о необходимости регистрации, лицензирования и соблюдения требований экологического законодательства.

Об этом сообщает ГП "Эко Оператор" при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По его данным, объекты по переработке отходов должны быть включены в специальный реестр, который ведёт государственное предприятие.

При осуществлении деятельности с отходами I–V классов опасности необходимо получить соответствующую лицензию, если это предусмотрено законодательством.

Кроме того, производители и импортёры обязаны ежегодно до 1 апреля представлять отчётность о выполнении нормативов переработки отходов от использованных товаров и упаковки.

За дополнительной информацией можно обратиться в ГП "Эко Оператор" по телефонам: 0770 320 259, 0509 788 799.