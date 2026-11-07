Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 97.43 - 98.42

В Бишкеке определили новые направления сотрудничества стран СПЕКА

189  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке на четвёртом заседании Руководящего комитета Многостороннего целевого фонда СПЕКА утвердили пилотные и флагманские проекты, направленные на укрепление регионального сотрудничества и экономической интеграции. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Утверждённые проекты предусматривают развитие экономических связей между странами региона, укрепление транспортной и энергетической взаимосвязанности, а также расширение торгово-экономического сотрудничества.

Ожидается, что их реализация позволит продвинуть совместные инициативы и создать дополнительные возможности для устойчивого экономического роста.

В 2026 году председательство в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) осуществляет Кыргызстан.

Многосторонний целевой фонд СПЕКА создан для содействия экономическому развитию стран-участниц, укрепления региональной интеграции и реализации совместных инициатив, направленных на достижение Целей устойчивого развития ООН.

Деятельность фонда осуществляется при поддержке Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462886
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  