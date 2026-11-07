В Бишкеке определили новые направления сотрудничества стран СПЕКА

В Бишкеке на четвёртом заседании Руководящего комитета Многостороннего целевого фонда СПЕКА утвердили пилотные и флагманские проекты, направленные на укрепление регионального сотрудничества и экономической интеграции. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Утверждённые проекты предусматривают развитие экономических связей между странами региона, укрепление транспортной и энергетической взаимосвязанности, а также расширение торгово-экономического сотрудничества.

Ожидается, что их реализация позволит продвинуть совместные инициативы и создать дополнительные возможности для устойчивого экономического роста.

В 2026 году председательство в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) осуществляет Кыргызстан.

Многосторонний целевой фонд СПЕКА создан для содействия экономическому развитию стран-участниц, укрепления региональной интеграции и реализации совместных инициатив, направленных на достижение Целей устойчивого развития ООН.

Деятельность фонда осуществляется при поддержке Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).