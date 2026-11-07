Огни Дивали зажглись в Бишкеке: как прошёл индийский праздник

В Бишкеке 6 ноября состоялось празднование Дивали, одного из главных праздников Индии, символизирующего победу света над тьмой и добра над злом. Гости познакомились с индийскими традициями, национальной кухней, музыкой и танцами, а также смогли примерить сари и украсить руки мехенди.

Мероприятие было организовано посольством Индии в Кыргызской Республике.

В торжестве приняли участие государственный секретарь Кыргызстана Арслан Койчиев, представители дипломатического корпуса, индийской диаспоры, общественности и приглашённые гости.

Обращаясь к собравшимся, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызстане Бирендер Сингх Ядав рассказал об истории и значении Дивали, также известного как Дипавали. Праздник ежегодно отмечают миллионы людей в Индии и за её пределами.

"Он несет в себе вечное послание о победе добра над злом, мудрости над невежеством и надежды над отчаянием. Зажжение традиционной глиняной лампы - дии, выражает простую, но глубокую веру: какой бы глубокой ни была тьма, даже маленькое пламя способно ее преодолеть", - отметил дипломат.

По его словам, истоки праздника связаны с древними индийскими преданиями. Одно из наиболее известных повествует о возвращении Рамы в Айодхью после 14 лет изгнания и победы над Раваной. Согласно легенде, жители города встретили его, зажегши множество светильников. Эта традиция сохранилась до наших дней, а огни стали главным символом Дивали.

Посол также рассказал о значении праздника для различных религиозных общин Индии. В индуизме Дивали связан с почитанием богини Лакшми, олицетворяющей процветание и изобилие. Для джайнов он знаменует достижение Махавирой нирваны, а сикхи отмечают Банди Чхор Дивас, связанный с освобождением гуру Харгобинда и идеалами свободы и справедливости.

Особое внимание дипломат уделил международному признанию индийского культурного наследия. В декабре 2025 года Дивали был включён в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, став шестнадцатым элементом Индии, получившим такое признание.

"Что делает Дивали по-настоящему особенным, так это то, что он остается живой традицией, передаваемой из поколения в поколение в семьях и общинах", - подчеркнул посол.

Он отметил, что сохранению этих традиций способствуют не только семьи, но и ремесленники, изготавливающие глиняные светильники и праздничные украшения. Именно благодаря передаче обычаев от старшего поколения младшему Дивали продолжает оставаться важной частью культурной жизни Индии.

С приветственным словом к участникам торжества также обратился государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев.

Одним из главных моментов праздничной программы стала традиционная церемония зажжения светильника, символизирующего победу света над тьмой. Для гостей подготовили музыкальные и танцевальные выступления, показ национальных нарядов и другие культурные номера.

Особое место в программе заняло знакомство с индийскими обычаями. Каждая желающая могла украсить руки мехенди, традиционными узорами, которые наносят на кожу с помощью хны. Гостям также предоставили возможность примерить сари, один из самых узнаваемых национальных нарядов Индии, и принять участие в праздничной фотосессии.

Не обошлось и без гастрономического знакомства с Индией. Участники торжества смогли попробовать блюда национальной кухни, известной разнообразием специй, пряностей и сочетаний вкусов.

Таким образом, гости не только наблюдали за праздничной программой, но и сами становились её участниками, знакомясь с индийской культурой через музыку, танцы, традиционные наряды и кулинарию.

В своём выступлении посол также напомнил о древней индийской философии "Васудхаива Кутумбакам", что означает "Весь мир - одна семья".

"Она выражает нашу веру в то, что, несмотря на различия в языке, культуре и национальности, мы все люди и несем общую ответственность за мир и благополучие", - подчеркнул дипломат.