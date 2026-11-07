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В Кыргызстане пресекли незаконный ввоз психотропных веществ

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В Кыргызстане выявили факт незаконного ввоза лекарственных средств и психотропных веществ из Казахстана. Для их перевозки использовался грузовой автомобиль со специально оборудованным тайником. По подозрению в причастности к преступлению задержаны два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы. По её данным, нарушение выявили сотрудники ГТС совместно со Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана.

В ходе оперативно-следственных мероприятий в грузовом автомобиле обнаружили лекарственные средства и психотропные вещества, оборот которых ограничен на территории страны.

По данным следствия, ввезённые препараты впоследствии реализовывались через крупные аптеки Бишкека.

По данному факту Следственное управление ГТС возбудило уголовное дело по статье 282 УК КР.

В рамках расследования задержаны граждане Кыргызстана Ж.Б.Ж. и Н.К.Н. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению каналов поставки и сбыта препаратов, а также выявлению других лиц, причастных к преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/462890
Теги:
лекарства, наркотики, Кыргызстан, автомобили, таможня
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