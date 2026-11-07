Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 97.43 - 98.42

Адылбек Касымалиев поздравил журналистов с Днем информации и печати

193  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев поздравил представителей средств массовой информации с профессиональным праздником, подчеркнув важность объективной журналистики, профессиональной этики и доверия общества.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В своем поздравлении глава Кабмина отметил особую роль журналистов в сохранении исторической памяти, развитии информационного пространства страны и укреплении демократических ценностей.

"Уважаемые представители средств массовой информации!

От всей души поздравляю вас с Днем информации и печати Кыргызской Республики!

История государства – это не только совокупность событий и принятых решений, но и то, как они отражаются в общественном сознании, сохраняются в памяти поколений и становятся частью национального наследия. Именно журналистика во многом определяет, как сегодняшние события останутся в истории страны и какую оценку им дадут будущие поколения.

Ваша главная задача – своевременно освещать события, имеющие общественное значение, точно и объективно отражать их, обеспечивать граждан страны достоверной информацией. Это почетная профессия, требующая высокой ответственности, профессионализма и глубокого понимания своего долга перед обществом.

Вы ежедневно формируете общественное сознание, играете ведущую роль в развитии информационного пространства Кыргызстана и укреплении демократических ценностей. В каждой новости и каждой публикации вы даете возможность быть услышанным голосу народа, содействуете развитию общества, демонстрируя высокие стандарты справедливости и открытости.

За последние десятилетия информационная сфера изменилась до неузнаваемости. Новые технологии расширили возможности распространения информации, сделали общество более открытым и многократно увеличили скорость коммуникации. Однако, несмотря на все технологические изменения, главные ценности остаются неизменными. Это ценность слова, основанного на правде, сила аргументированной позиции и доверие, которое невозможно завоевать без честности и ответственности.

В этих условиях особое значение приобретают соблюдение принципов журналистской этики, проверка достоверности информации, обеспечение всестороннего и объективного освещения событий, а также учёт общественных интересов. Ведь доверие общества – одна из главных ценностей средств массовой информации. Сохранение и укрепление этого доверия является профессиональным долгом каждого представителя медиасообщества.

Ваш постоянный творческий поиск и профессионализм позволяют обеспечивать каждого гражданина достоверной, точной и своевременной информацией.

Убежден, что отечественные средства массовой информации обладают значительным потенциалом для укрепления национального единства, продвижения созидательных инициатив, сохранения исторической памяти и формирования объективного представления о Кыргызстане в мировом сообществе.

Поздравляю с праздником всех представителей средств массовой информации, вносящих свой вклад в развитие информационного пространства нашей страны!

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого творческого вдохновения, профессиональных успехов и новых достижений в вашей ответственной деятельности.

Пусть ваше перо будет острым, слово – весомым, а труд – плодотворным!", - говорится в поздравлении главы кабмина.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462895
Теги:
Адылбек Касымалиев, СМИ, Кыргызстан, поздравление, журналисты, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  