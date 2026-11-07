Адылбек Касымалиев поздравил журналистов с Днем информации и печати

Председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев поздравил представителей средств массовой информации с профессиональным праздником, подчеркнув важность объективной журналистики, профессиональной этики и доверия общества.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В своем поздравлении глава Кабмина отметил особую роль журналистов в сохранении исторической памяти, развитии информационного пространства страны и укреплении демократических ценностей.

"Уважаемые представители средств массовой информации!

От всей души поздравляю вас с Днем информации и печати Кыргызской Республики!

История государства – это не только совокупность событий и принятых решений, но и то, как они отражаются в общественном сознании, сохраняются в памяти поколений и становятся частью национального наследия. Именно журналистика во многом определяет, как сегодняшние события останутся в истории страны и какую оценку им дадут будущие поколения.

Ваша главная задача – своевременно освещать события, имеющие общественное значение, точно и объективно отражать их, обеспечивать граждан страны достоверной информацией. Это почетная профессия, требующая высокой ответственности, профессионализма и глубокого понимания своего долга перед обществом.

Вы ежедневно формируете общественное сознание, играете ведущую роль в развитии информационного пространства Кыргызстана и укреплении демократических ценностей. В каждой новости и каждой публикации вы даете возможность быть услышанным голосу народа, содействуете развитию общества, демонстрируя высокие стандарты справедливости и открытости.

За последние десятилетия информационная сфера изменилась до неузнаваемости. Новые технологии расширили возможности распространения информации, сделали общество более открытым и многократно увеличили скорость коммуникации. Однако, несмотря на все технологические изменения, главные ценности остаются неизменными. Это ценность слова, основанного на правде, сила аргументированной позиции и доверие, которое невозможно завоевать без честности и ответственности.

В этих условиях особое значение приобретают соблюдение принципов журналистской этики, проверка достоверности информации, обеспечение всестороннего и объективного освещения событий, а также учёт общественных интересов. Ведь доверие общества – одна из главных ценностей средств массовой информации. Сохранение и укрепление этого доверия является профессиональным долгом каждого представителя медиасообщества.

Ваш постоянный творческий поиск и профессионализм позволяют обеспечивать каждого гражданина достоверной, точной и своевременной информацией.

Убежден, что отечественные средства массовой информации обладают значительным потенциалом для укрепления национального единства, продвижения созидательных инициатив, сохранения исторической памяти и формирования объективного представления о Кыргызстане в мировом сообществе.

Поздравляю с праздником всех представителей средств массовой информации, вносящих свой вклад в развитие информационного пространства нашей страны!

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого творческого вдохновения, профессиональных успехов и новых достижений в вашей ответственной деятельности.

Пусть ваше перо будет острым, слово – весомым, а труд – плодотворным!", - говорится в поздравлении главы кабмина.