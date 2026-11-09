Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду, по сообщениям СМИ, принял решение завершить выступления за национальную сборную после 23 лет международной карьеры.

Как сообщает SteppeNews.kz со ссылкой на Tengri Live, 41-летний футболист решил окончательно покинуть сборную после конфликта, возникшего внутри команды в октябре 2026 года перед матчем Лиги наций.

В опубликованном изданием прощальном обращении Роналду поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что возможность представлять Португалию была одной из главных наград в его жизни.

Нападающий дебютировал за национальную команду в 2003 году и за годы выступлений стал одним из самых результативных игроков в истории международного футбола.

В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций УЕФА, а также установил рекорды по количеству матчей и забитых голов на международном уровне.

По информации издания, футболист намерен сосредоточиться на клубной карьере и передать место в национальной команде новому поколению игроков.

При этом независимого официального подтверждения завершения карьеры Роналду в сборной в представленном материале нет.