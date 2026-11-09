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Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

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- Самуэль Деди Ирие
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Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду, по сообщениям СМИ, принял решение завершить выступления за национальную сборную после 23 лет международной карьеры.

Как сообщает SteppeNews.kz со ссылкой на Tengri Live, 41-летний футболист решил окончательно покинуть сборную после конфликта, возникшего внутри команды в октябре 2026 года перед матчем Лиги наций.

В опубликованном изданием прощальном обращении Роналду поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что возможность представлять Португалию была одной из главных наград в его жизни.

Нападающий дебютировал за национальную команду в 2003 году и за годы выступлений стал одним из самых результативных игроков в истории международного футбола.

В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций УЕФА, а также установил рекорды по количеству матчей и забитых голов на международном уровне.

По информации издания, футболист намерен сосредоточиться на клубной карьере и передать место в национальной команде новому поколению игроков.

При этом независимого официального подтверждения завершения карьеры Роналду в сборной в представленном материале нет.


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URL: https://www.vb.kg/462910
Теги:
футбол, Португалия
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