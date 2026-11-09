Лионель Месси второй год подряд стал лучшим бомбардиром MLS

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси вошёл в историю североамериканской футбольной лиги MLS, став первым игроком, завоевавшим "Золотую бутсу" два сезона подряд.

По итогам регулярного чемпионата 2026 года 39-летний аргентинец забил 26 голов и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 43 очка по системе "гол плюс пас".

В борьбе за звание лучшего бомбардира Месси опередил Петара Мусу, на счету которого 22 мяча, и Сэма Сарриджа, забившего 21 гол.

В последнем матче регулярного сезона "Интер Майами" сыграл вничью с "Шарлотт" со счётом 3:3. Несмотря на отсутствие голов в этой встрече, аргентинец сохранил первое место в списке бомбардиров.

Таким образом, Месси стал шестым футболистом в истории MLS, которому удалось дважды завоевать "Золотую бутсу", и первым, кто сделал это в двух сезонах подряд.

"Интер Майами" завершил регулярный чемпионат на второй строчке Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда встретится с "Коламбус Крю", чтобы продолжить борьбу за чемпионский титул.