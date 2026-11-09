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Отец Неймара возглавил бразильский футбольный клуб "Сантос"

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- Самуэль Деди Ирие
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Бразильский футбольный клуб "Сантос" назначил Неймара-старшего, отца известного нападающего сборной Бразилии, на пост генерального директора. Об этом сообщает агентство Reuters.

Новый руководитель ранее занимался развитием карьеры своего сына и основал компанию NR Sports, которая управляет коммерческими правами на имя и изображение футболиста.

По данным бразильских СМИ, соглашение с Неймаром-старшим рассчитано до декабря 2026 года. Возможность продления его полномочий будет зависеть от результатов предстоящих выборов президента клуба Марсело Тейшейры.

Президент "Сантоса" выразил уверенность, что опыт нового генерального директора поможет укрепить управленческую структуру клуба и улучшить его положение.

После 34 матчей чемпионата Бразилии "Сантос" занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков.

Напомним, сам Неймар вернулся в "Сантос" в 2025 году. Ранее бразилец выступал за "Барселону", "Пари Сен-Жермен" и саудовский "Аль-Хиляль".

Назначение Неймара-старшего стало очередным шагом руководства "Сантоса" по укреплению системы управления и дальнейшему развитию клуба.


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URL: https://www.vb.kg/462912
Теги:
футбол, Бразилия
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