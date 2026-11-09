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Индийские ученые нашли новый способ борьбы с раком

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- Бакыт Стамов
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Группа ученых из Индийского технологического института в Гандинагаре (IITGN) разработала экспериментальные молекулы SPK17 и SPK17b, которые способны преодолевать лекарственную резистентность глиобластомы - одной из самых агрессивных и трудноизлечимых форм рака головного мозга. Результаты исследования опубликованы в Journal of Biological Chemistry.

В основе метода лежит удар по белку TTK (киназе), который в норме выполняет роль контролера клеточного деления и приостанавливает процесс при обнаружении повреждений ДНК, давая клетке время на восстановление. Раковые клетки активно используют этот защитный механизм для выживания в условиях быстрого роста.

Созданное соединение SPK17 блокирует работу этого белка, из-за чего опухолевые клетки продолжают делиться с критическими генетическими дефектами и погибают. В ходе лабораторных тестов на клеточных линиях соединение показало высокую эффективность против форм глиобластомы, устойчивых к стандартному препарату химиотерапии - темозоломиду. При меньшей концентрации SPK17 вызывал многократно более сильный сигнал клеточного самоуничтожения по сравнению с традиционными лекарствами.

Второе вещество, SPK17b, стимулирует накопление токсичных продуктов клеточного метаболизма (активных форм кислорода), полностью разрушая защиту опухоли, а также подавляет способность выживших раковых клеток мигрировать и проникать в здоровые ткани. Авторы подчеркивают, что эффективность и безопасность перспективных молекул пока подтверждены только на клеточных уровнях в лаборатории, поэтому впереди этап доклинических испытаний.


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URL: https://www.vb.kg/462917
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