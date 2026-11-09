Мээрим Жуманазарова возглавила мировой рейтинг UWW в весе до 68 кг

Кыргызстанская спортсменка Мээрим Жуманазарова поднялась на первое место в мировом рейтинге Объединённого мира борьбы (UWW) в весовой категории до 68 кг среди женщин.

Согласно обновлённому рейтингу UWW, опубликованному по итогам чемпионата мира по борьбе 2026 года в Астане (Казахстан), Жуманазарова возглавила мировую классификацию, набрав 64 800 рейтинговых очков.

На чемпионате мира, проходившем с 24 октября по 2 ноября, кыргызстанская спортсменка продемонстрировала высокий уровень подготовки и завоевала серебряную медаль в весовой категории до 68 кг.

Успешное выступление позволило ей заработать важные рейтинговые очки и подняться на первую строчку мирового рейтинга.

Лидерство Жуманазаровой стало ещё одним значимым достижением для кыргызстанского спорта и подтвердило высокий уровень развития женской борьбы в стране.