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Мээрим Жуманазарова возглавила мировой рейтинг UWW в весе до 68 кг

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанская спортсменка Мээрим Жуманазарова поднялась на первое место в мировом рейтинге Объединённого мира борьбы (UWW) в весовой категории до 68 кг среди женщин.

Согласно обновлённому рейтингу UWW, опубликованному по итогам чемпионата мира по борьбе 2026 года в Астане (Казахстан), Жуманазарова возглавила мировую классификацию, набрав 64 800 рейтинговых очков.

На чемпионате мира, проходившем с 24 октября по 2 ноября, кыргызстанская спортсменка продемонстрировала высокий уровень подготовки и завоевала серебряную медаль в весовой категории до 68 кг.

Успешное выступление позволило ей заработать важные рейтинговые очки и подняться на первую строчку мирового рейтинга.

Лидерство Жуманазаровой стало ещё одним значимым достижением для кыргызстанского спорта и подтвердило высокий уровень развития женской борьбы в стране.


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URL: https://www.vb.kg/462922
Теги:
женская борьба, рейтинг, Кыргызстан
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