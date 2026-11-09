Кыргызский футболист Эрбол Атабаев ждёт дебюта в хорватском "Локомотиве"

Футболист сборной Кыргызстана Эрбол Атабаев был официально представлен в качестве игрока загребской "Локомотивы" спустя более месяца после перехода в хорватский клуб.

Атабаев присоединился к команде 31 августа, однако его официальная презентация состоялась только 13 октября. За это время кыргызстанский футболист не провёл ни одного матча за новый клуб.

Причины задержки дебюта остаются неизвестными. При этом игрок подтвердил, что уже приступил к тренировкам с командой.

На момент его представления "Локомотива" переживала сложный период, потерпев шесть поражений в семи последних матчах чемпионата Хорватии и набрав всего одно очко.

Атабаев стал первым футболистом из Кыргызстана, зарегистрированным клубом высшего дивизиона Хорватии.

Во время презентации он выразил радость по поводу перехода и отметил, что знаком с хорватским футболом благодаря бывшему главному тренеру сборной Кыргызстана Роберту Просинечки.

Ожидалось, что кыргызстанец сможет дебютировать 17 октября в матче против "Истры 1961", однако на момент публикации исходной информации его участие оставалось под вопросом.