Ражабали Шайдуллаев защитит титул RIZIN в бою против Киомы Акимото

Кыргызстанский боец смешанных единоборств Ражабали Шайдуллаев проведёт пятую защиту чемпионского титула RIZIN в полулёгком весе. Его соперником станет японец Киома Акимото.

Поединок состоится 31 декабря 2026 года в японском городе Нагоя в рамках турнира Super RIZIN 6.

Шайдуллаев остаётся непобеждённым в профессиональной карьере, имея в активе 20 побед в 20 боях. Предстоящий поединок станет последним по его действующему контракту с японским промоушеном.

Его соперник Киома Акимото одержал 13 побед при одном поражении и находится на серии из шести побед подряд. Право на титульный бой японец получил после победы над бывшим чемпионом RIZIN Клебером Койке.

В своём последнем выступлении Шайдуллаев победил американца Эй Джея Макки единогласным решением судей, сохранив пояс RIZIN и завоевав вакантный титул PFL в полулёгкой весовой категории.

В рамках турнира Super RIZIN 6 также запланированы поединки Луиса Густаво против Микуру Асакуры и Тихиро Судзуки против YA-MAN.