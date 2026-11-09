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Ражабали Шайдуллаев защитит титул RIZIN в бою против Киомы Акимото

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский боец смешанных единоборств Ражабали Шайдуллаев проведёт пятую защиту чемпионского титула RIZIN в полулёгком весе. Его соперником станет японец Киома Акимото.

Поединок состоится 31 декабря 2026 года в японском городе Нагоя в рамках турнира Super RIZIN 6.

Шайдуллаев остаётся непобеждённым в профессиональной карьере, имея в активе 20 побед в 20 боях. Предстоящий поединок станет последним по его действующему контракту с японским промоушеном.

Его соперник Киома Акимото одержал 13 побед при одном поражении и находится на серии из шести побед подряд. Право на титульный бой японец получил после победы над бывшим чемпионом RIZIN Клебером Койке.

В своём последнем выступлении Шайдуллаев победил американца Эй Джея Макки единогласным решением судей, сохранив пояс RIZIN и завоевав вакантный титул PFL в полулёгкой весовой категории.

В рамках турнира Super RIZIN 6 также запланированы поединки Луиса Густаво против Микуру Асакуры и Тихиро Судзуки против YA-MAN.


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URL: https://www.vb.kg/462925
Теги:
смешанные бои, Япония, Кыргызстан
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