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Инфантино отказался от расширения чемпионата мира до 64 команд

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- Самуэль Деди Ирие
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Президент ФИФА Джанни Инфантино отказался от планов увеличения числа участников чемпионата мира по футболу с 48 до 64 сборных. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на The Times.

По информации издания, Инфантино сообщил руководству организации, что в случае переизбрания на пост президента ФИФА в 2027 году не будет настаивать на расширении турнира. Аналогичное решение касается клубного чемпионата мира.

Сообщается, что изменение позиции связано с предстоящими выборами главы ФИФА в марте 2027 года, а также критикой инициатив организации со стороны УЕФА и других представителей футбольного сообщества.

Ранее Инфантино допускал увеличение числа участников чемпионата мира до 64 команд уже в 2030 году. Однако предложение вызвало разногласия среди футбольных организаций.

Напомним, чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике впервые прошёл с участием 48 сборных. На предыдущих турнирах с 1998 по 2022 год выступали 32 команды.

Инфантино занимает пост президента ФИФА с 201


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URL: https://www.vb.kg/462927
Теги:
ФИФА, чемпионат мира
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