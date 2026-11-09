В Ошской области браконьер оштрафован за незаконную охоту на птиц

В Ошской области пресечен факт незаконной охоты - местный житель привлечен к административной ответственности, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Специалисты отдела особо охраняемых природных территорий и биоразнообразия Ошского регионального управления ведомства совместно с районными экспертами по охоте и представителями Ош-Баткенского общества провели плановый рейд в селе Отуз-Адыр Кара-Суйского района.

В ходе проверочных мероприятий был задержан гражданин, который вел незаконную охоту на пернатую дичь с применением пневматического оружия. Нарушитель проигнорировал действующие правила и требования охотничьего законодательства.

На основании Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики на нарушителя наложен административный штраф в размере 10 тысяч сомов. Дополнительно за незаконно добытых четырех птиц предъявлен иск на 6 тысяч сомов для возмещения ущерба, причиненного окружающей среде.

В рамках рейда сотрудники профильного ведомства также провели разъяснительные беседы с жителями региона. Сельчанам напомнили о важности соблюдения правил рыбной ловли и охоты, а также о необходимости бережного отношения к животному миру и природным ресурсам республики.