Диетолог раскрыла главный секрет стабильной энергии на весь день

Диетолог Присцилла Суон назвала одну ежедневную привычку, обеспечивающую человека стабильным зарядом энергии. Свою рекомендацию она дала в беседе с Real Simple.

Ощущать прилив сил в течение пары часов не так сложно, но поддерживать высокую работоспособность весь день без помощи экстренной чашки кофе или перекусов - задача куда более трудная. Конечно, здоровый сон и водный баланс имеют значение, но действительно ли именно они приносят максимум пользы?

Специалист по гормональному балансу и здоровью щитовидной железы Присцилла Суон отмечает, что главным приоритетом для нее является четкий режим из трех полноценных приемов пищи в день, причем в каждый из них обязательно входит порция полезных жиров.

"Я твердо верю в важность четкого пищевого ритма, а не в пропуски еды, постоянные перекусы или попытки залить вечернюю усталость кофе", - говорит она. По ее словам, она обычно ест три раза в день и следит за тем, чтобы каждая тарелка содержала полезные жиры (например, авокадо, оливковое масло, орехи, семена или ореховую пасту) наряду с белком и богатыми клетчаткой продуктами.

Диетолог подчеркивает, что жиры замедляют процесс пищеварения и опорожнения желудка. Благодаря этому еда надолго насыщает, избавляя от голода уже через час-два после приема пищи. Кроме того, качественные жиры необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов A, D, E и K, а также для нормального функционирования клеток всего организма.

Для Суон это повседневная привычка, которой она следует даже в дни сильной занятости или при отсутствии аппетита. "Самый простой способ начать - посмотреть на свои три основных приема пищи и спросить себя: "А где здесь полезный жир?" - объясняет она. - Вам не нужно ничего взвешивать или подсчитывать. Просто добавьте одну порцию: авокадо к завтраку, заправку на оливковом масле к обеду или горсть орехов и семян к ужину".

Ее философия проста: вместо постоянных поисков способа взбодриться убедитесь, что вы действительно даете организму достаточно топлива для выработки энергии.

Полезная сама по себе, эта привычка вряд ли спасет уровень энергии, если остальная часть вашего распорядка дня работает против вас. Достаточный сон, гидратация, снижение уровня стресса и контроль потребления кофеина тоже имеют значение. Тем не менее, Суон ставит три сбалансированных приема пищи выше других полезных привычек, поскольку это практически единственный способ гарантировать, что у вашего организма вообще есть ресурсы для нормальной работы.

"Вы можете спать по восемь часов, пить много воды и регулярно тренироваться, но если вы недоедаете или постоянно пропускаете приемы пищи, чувствовать себя отлично вряд ли получится", - отмечает диетолог. По ее словам, многие пытаются взбодриться еще одной чашкой кофе, хотя первопричина кроется в том, что они просто не получали достаточного количества питательной еды в течение дня.

Если ваша текущая стратегия борьбы с усталостью сводится к тому, чтобы дождаться полного истощения, а затем пытаться исправить положение вздремнув, выпив кофе или устроив внеплановый перекус, Суон советует присмотреться к тому, что и когда вы едите. Недоедание, переедание или несбалансированный рацион могут оказаться главными виновниками регулярных энергетических спадов.

Для справки: ориентировочная суточная потребность в калориях составляет от 1600 до 2400 ккал для взрослых женщин и от 2000 до 3000 ккал для мужчин (в зависимости от возраста и уровня физической активности). При этом рекомендуемая доля общего потребления жиров для обоих полов находится в пределах от 20% до 35% от суточной калорийности.