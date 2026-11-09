Как О! растит ИТ-кадры. Набор в O!DataCamp в разгаре

Цифровая экономика Кыргызстана растёт быстрыми темпами, и её главный двигатель – профессиональные ИТ-кадры. Каждый год университеты выпускают тысячи талантливых ребят, но без практики на реальных задачах часть из них теряется для отечественного рынка.
Чтобы сократить этот разрыв, Мобильный оператор О! развивает собственные образовательные проекты – O!InternLabs и O!DataCamp. Это единственные в стране полностью бесплатные ИТ-программы такого масштаба. Здесь нет сухой теории: участники сразу погружаются в задачи индустрии, работают под руководством топовых экспертов отрасли, а стажёры O!DataCamp дополнительно получают стипендию.
Для компании это не просто формирование кадрового резерва, а долгосрочные инвестиции в технологический суверенитет и будущее страны.
Проект O!InternLabs работает с 2019 года и помогает студентам превратить знания, полученные в ВУЗе в реальные навыки. Обучение проходит в удобном гибридном формате – очные интенсивы в Бишкеке легко совмещать с учёбой.
Регулярные наборы: отбор на программу O! InternLabs проходит 2 раза в год – анонсы традиционно публикуются в СМИ и на официальных страничках оператора О! в социальных сетях, подписывайтесь на Instagram-аккаунт @o_mobile_operator.
O!DataCamp – это редкая возможность поработать с гигантскими объёмами данных на стыке трёх сфер: телекома, финтеха и ритейла. Участники погружаются в Data Engineering, Data Science и разработку алгоритмов машинного обучения.
Не упустите шанс начать карьеру в сфере Data Engineering! Приём заявок открыт до 22 ноября 2026 года.
Как подать заявку?
1. Скачайте анкету в Telegram-канале: t.me/nurtelecom_data
2. Заполните её и отправьте на почту: tech_team@nurtelecom.kg
Качественный импульс для рынка
Связка двух программ – массовый старт через O!InternLabs и глубокая экспертиза в Big Data через O!DataCamp – создаёт полноценную экосистему для роста молодых талантов.
Системный подход к образованию дает молодым людям возможность построить успешную карьеру на родине, а технологическому сектору Кыргызстана – сильных профессионалов, способных решать задачи любого масштаба.
ООО "НУР Телеком". Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР. Подробнее: o.kg